Condividi | A.B. 20:28 Domani pomeriggio, il Banco di Sardegna Sassari sarà ricevuta nella sala Consiglio per un saluto e un ringraziamento da parte dell´Amministrazione comunale, non solo per i risultati sportivi, ma anche per l´impegno sociale del team, che rende lustro ed orgoglio alla città ed all´intera regione La Dinamo a Palazzo Ducale



SASSARI - Domani, giovedì 3 ottobre, alle 15, la squadra del Banco di Sardegna Dinamo Sassari sarà ricevuta nella sala Consiglio di Palazzo Ducale per un saluto e un ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale, non soltanto per il recente successo sportivo con la vittoria della Fiba Eurocup ed il recentissimo trionfo nella Supercoppa italiana, ma anche per l'impegno sociale del team, che rende lustro ed orgoglio alla città ed all'intera regione. Commenti SASSARI - Domani, giovedì 3 ottobre, alle 15, la squadra del Banco di Sardegna Dinamo Sassari sarà ricevuta nella sala Consiglio di Palazzo Ducale per un saluto e un ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale, non soltanto per il recente successo sportivo con la vittoria della Fiba Eurocup ed il recentissimo trionfo nella Supercoppa italiana, ma anche per l'impegno sociale del team, che rende lustro ed orgoglio alla città ed all'intera regione.