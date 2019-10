Condividi | Red 11:18 Il live club algherese riparte con una lunga serie di concerti per tutta la stagione invernale. Programmazione complessa con musica tutti i fine settimana tra cover band, live tribute e dj set Musica al Miramere: si ricomincia



ALGHERO - Arriva l’autunno e nella Riviera del corallo riprendono le attività musicali del Miramare. Tutto pronto nel live club di Piazza Sulis, ad Alghero, per l’inaugurazione della stagione musicale 2019/2020. Progetto che vince non si cambia, è questo il pensiero della direzione artistica dopo l’ottima risposta del pubblico nei quasi due anni di attività del locale. Al Miramare va sicuramente il merito di aver riportato in città la cultura della musica dal vivo in elettrico e di averlo fatto attraverso una linea guida dimostratasi vincente: unire la professionalità di musicisti di talento all’intrattenimento notturno.



L’impostazione dunque rimarrà la stessa, tanti concerti rock-pop alternato alle più apprezzate tribute band made in Sardegna attraverso la collaudata rassegna “Friday tribute night”. Il tutto condito con alcune importanti novità, tra cui maggior spazio alle selezioni di qualità dei migliori djs della zona. Il compito di aprire le danze nel week-end di inaugurazione spetta domani, venerdì 4 ottobre, alla Hollywood band, e sabato 5, ai Camberra. I primi arrivano dalla Gallura, party band dalle sonorità granitiche che in questi anni si è ritagliata uno spazio importante nel panorama sardo, tanto da diventare il gruppo musicale resident del Carnevale di Tempio Pausania. I cinque musicisti di Calangianus ad Alghero sono di casa, viste le numerose partecipazioni in piazza, i live delle passate stagioni al Miramare e l’ingresso in line-up dell’algherese Gavino Salaris alla chitarra.



Invece, i Camberra sono un progetto algherese doc. Power trio dal ritmo spaziale che da anni riceve i plausi della critica e colleziona premi e successi importanti (l’ultimo in ordine di tempo al Radio Deejay on The Stage di Riccione), a sottolineare il talento di Andrea Caria, Valerio Rosati e Gavino Paddeu. La programmazione proseguirà con diverse performance per tutta la stagione invernale e, ad ottobre, sul palco del live club, si esibiranno: venerdì 11, per la prima tappa di Friday tribute night Tieni il tempo in 88trio–883 Tribute band; il giorno successivo, Fabrizio Solinas Dj; venerdì 18, il Dep Trio; sabato 19, Carletto e i suoi mostri; venerdì 25, i Cover garden; sabato 26, Dj Arturo; mentre giovedì 31, si terrà un “Halloween party” con i fiocchi.



