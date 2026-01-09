Cor 6:42 Canopoleno, settimana di open day per il convitto Definiti gli appuntamenti per gli open day e gli incontri di orientamento relativi alle iscrizioni del prossimo anno scolastico del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari



SASSARI - Definiti gli appuntamenti per gli open day e gli incontri di orientamento relativi alle iscrizioni del prossimo anno scolastico del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari ai licei classico - tradizionale e quadriennale- scientifico internazionale ad indirizzo cinese, europeo, scientifico sportivo, alla scuola primaria e secondaria primo grado.



Per i licei sono operativi gli sportelli informativi. Spazio anche per gli open classes che stanno consentendo di conoscere meglio l'istituto. Il percorso si chiuderà questa settimana con l'Open day dei licei - e della residenza- venerdì 16 gennaio alle 17.



In tema di Open day, per gli indirizzi di primaria e secondaria di primo grado gli incontri sono in programma sabato 17 gennaio (rispettivamente alle 10 e alle 15). Nell'occasione si potrà conoscere l'offerta formativa della scuola e del semiconvitto. Mentre sarà possibile ricevere informazioni tutte le mattine mettendosi in contatto con gli uffici in via Luna e Sole.



Per il Convitto Nazionale sassarese, presente nel panorama scolastico isolano già dai primi anni del 1600 e condotto dal rettore Stefano Manca, si tratta di alcune interessanti occasioni per far conoscere meglio la propria offerta formativa anche in incontri dedicati che potranno essere calendarizzati su richiesta delle famiglie.