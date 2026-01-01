Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportRugby › Rugby, ricorso al Tar per Maria Pia
Cor 9:14
Rugby, ricorso al Tar per Maria Pia
Dopo tanto aspettare, alla fine arriva il ricorso: L´Asd Alguer Rugby 2024 impugna tutti gli atti inerenti la procedura per l’affidamento in gestione e la conduzione tecnica con custodia del campo di Maria Pia. Pronunciamento il prossimo 28 gennaio
Rugby, ricorso al Tar per Maria Pia

ALGHERO - Dopo un lungo tira e molla con l'Amministrazione Cacciotto e numerose richieste inascoltate, l'A.S.D. Alguer Rugby 2024 passa dalle parole ai fatti: presentato ricorso al Tar Sardegna per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, di tutti gli atti inerenti la procedura per l’affidamento in gestione e la conduzione tecnica con custodia del campo da rugby di Maria Pia.

Oggetto del ricorso, la delibera di Giunta nr. 368 del novembre 2025, la successiva determina dirigenziale di dicembre sull'affidamento in via provvisoria della conduzione tecnica e funzionale dell’impianto sportivo comunale e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi alla procedura.

Nonostante la richiesta ufficiale di utilizzo e concessione stagione dell'impianto di Maria Pia, regolarmente protocollata nel mese di febbraio 2025, si legge nel documento, l'amministrazione comunale non avrebbe mai dato risposta all'Alguer Rugby: un silenzio ritenuto illegittimo dal sodalizio sportivo algherese. L'udienza nel merito è fissata il 28 gennaio 2025.

Nella foto: la dirigenza dell'Asd Alguer Rugby 2024
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/12L´Amatori Rugby Alghero supera lo Stade Valdotain
1/12Sconfitta a Parma per l´Amatori Rugby Alghero
21/11Rugby, si sblocca l´impasse: domenica il derby
22/11Alguer Rugby-Amatori: kick-off ore 15
4/11Rugby: allenamento congiunto Sassari-Alghero
1/11Amatori Rugby Alghero: vittoria sofferta ma preziosa
30/10Rugby A, anticipo a Maria Pia col Modena
29/10Paco Ogert ritorna alla World Rugby Classic
29/10«Alguerugby senza campo e senza derby»
27/10Serie A, Amatori Alghero sconfitta a Piacenza
« indietro archivio rugby »
10 gennaio
Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate
10 gennaio
Burrasca, niente navi a Porto Torres
9 gennaio
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)