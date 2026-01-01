Cor 9:14 Rugby, ricorso al Tar per Maria Pia Dopo tanto aspettare, alla fine arriva il ricorso: L´Asd Alguer Rugby 2024 impugna tutti gli atti inerenti la procedura per l’affidamento in gestione e la conduzione tecnica con custodia del campo di Maria Pia. Pronunciamento il prossimo 28 gennaio



ALGHERO - Dopo un lungo tira e molla con l'Amministrazione Cacciotto e numerose richieste inascoltate, l'A.S.D. Alguer Rugby 2024 passa dalle parole ai fatti: presentato ricorso al Tar Sardegna per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, di tutti gli atti inerenti la procedura per l’affidamento in gestione e la conduzione tecnica con custodia del campo da rugby di Maria Pia.



Oggetto del ricorso, la delibera di Giunta nr. 368 del novembre 2025, la successiva determina dirigenziale di dicembre sull'affidamento in via provvisoria della conduzione tecnica e funzionale dell’impianto sportivo comunale e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi alla procedura.



Nonostante la richiesta ufficiale di utilizzo e concessione stagione dell'impianto di Maria Pia, regolarmente protocollata nel mese di febbraio 2025, si legge nel documento, l'amministrazione comunale non avrebbe mai dato risposta all'Alguer Rugby: un silenzio ritenuto illegittimo dal sodalizio sportivo algherese. L'udienza nel merito è fissata il 28 gennaio 2025.



Nella foto: la dirigenza dell'Asd Alguer Rugby 2024