Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaServizi › Siccità, stop alle restrizioni nel Nord-ovest
Cor 9:02
Siccità, stop alle restrizioni nel Nord-ovest
La situazione continuerà, comunque, a essere costantemente monitorata. Con una disponibilità complessiva di quasi 26 milioni di metri cubi d’acqua, nel Temo, Cuga e Bidighinzu la situazione torna alla normalità
Siccità, stop alle restrizioni nel Nord-ovest

ALGHERO - «Raggiunti livelli più adeguati negli invasi del Nord-ovest della Sardegna (Temo, Cuga e Bidighinzu). Un risultato raggiunto grazie anche agli effetti delle restrizioni in termini di risparmio della risorsa idrica, con una disponibilità complessiva di quasi 26 milioni di metri cubi d’acqua nei tre invasi». Si chiude così un capitolo e si annullano tutte le restrizioni adottate fino ad oggi: La situazione continuerà, comunque, a essere costantemente monitorata.

È quanto è stato certificato dal tavolo regionale sull’emergenza idrica: ad Abbanoa è stato dato così il via libera alla revoca definitiva delle restrizioni che, comunque, erano già state sospese provvisoriamente nel periodo delle festività natalizie. Il trend positivo dell’accumulo delle scorte nei tre laghi ha ora consentito di uscire dalla fase emergenziale.

Da oggi sono quindi revocate le restrizioni a Thiesi, Ittiri, Tissi, Ossi, Sorso, Sennori, Usini e Uri serviti dall’acquedotto Bidighinzu, Bonorva e Bosa serviti dall’acquedotto Temo e anche le chiusure notturne ad Alghero, servito dall’invaso del Cuga. Continueranno tutte le attività concertate con le amministrazioni locali, Abbanoa, Egas, e Agenzia regionale del Distretto idrografico “Adis” relative all’efficientamento delle reti idriche e alla ricerca di fonti autonome di approvvigionamento.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
2/12Porta a porta a Monte Rosello e Prunizzedda
21/11Acquedotto Bidighinzu a pieno regime
11/11«Ufficio di Prossimità presidio fondamentale»
1/11“Porta a porta”, forti dubbi a Sassari
23/10Alghero: Passerella provvisoria in cimitero
22/10Nuovo appalto rifiuti: Preoccupazioni
21/10Ad Alghero la gestione rifiuti rimane alla Ciclat
16/10Mobbing e discriminazioni: sportello a Sassari
9/10Nonno Vigile: riaperti i termini ad Alghero
1/10Adincosum: progetto contro il sovraindebitamento
« indietro archivio servizi »
10 gennaio
Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate
10 gennaio
Burrasca, niente navi a Porto Torres
9 gennaio
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)