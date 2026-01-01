Cor 9:02 Siccità, stop alle restrizioni nel Nord-ovest La situazione continuerà, comunque, a essere costantemente monitorata. Con una disponibilità complessiva di quasi 26 milioni di metri cubi d’acqua, nel Temo, Cuga e Bidighinzu la situazione torna alla normalità



ALGHERO - «Raggiunti livelli più adeguati negli invasi del Nord-ovest della Sardegna (Temo, Cuga e Bidighinzu). Un risultato raggiunto grazie anche agli effetti delle restrizioni in termini di risparmio della risorsa idrica, con una disponibilità complessiva di quasi 26 milioni di metri cubi d’acqua nei tre invasi». Si chiude così un capitolo e si annullano tutte le restrizioni adottate fino ad oggi: La situazione continuerà, comunque, a essere costantemente monitorata.



È quanto è stato certificato dal tavolo regionale sull’emergenza idrica: ad Abbanoa è stato dato così il via libera alla revoca definitiva delle restrizioni che, comunque, erano già state sospese provvisoriamente nel periodo delle festività natalizie. Il trend positivo dell’accumulo delle scorte nei tre laghi ha ora consentito di uscire dalla fase emergenziale.



Da oggi sono quindi revocate le restrizioni a Thiesi, Ittiri, Tissi, Ossi, Sorso, Sennori, Usini e Uri serviti dall’acquedotto Bidighinzu, Bonorva e Bosa serviti dall’acquedotto Temo e anche le chiusure notturne ad Alghero, servito dall’invaso del Cuga. Continueranno tutte le attività concertate con le amministrazioni locali, Abbanoa, Egas, e Agenzia regionale del Distretto idrografico “Adis” relative all’efficientamento delle reti idriche e alla ricerca di fonti autonome di approvvigionamento.