Dinamo Lab alla Champions Cup Prenderà parte alla prossima IWBF Champions Cup, la massima competizione europea di basket in carrozzina. La rassegna continentale si svolgerà dal 5 all'8 febbraio a Elxleben (Germania): grande soddisfazione a Sassari



SASSARI - La Dinamo Lab prenderà parte alla prossima IWBF Champions Cup, la massima competizione europea di basket in carrozzina. La rassegna continentale si svolgerà dal 5 all’8 febbraio a Elxleben (Germania), in casa dei Thuringia Bulls, e vedrà la Dinamo Lab inserita nel Girone A insieme ai padroni di casa, al Galatasaray e all’Asinara Waves Porto Torres. Al termine della fase a gironi, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, la terza sarà dirottata in Eurocup 1, mentre la quarta prenderà parte all’Eurocup 2. Resta inoltre confermata l’organizzazione delle Finali di Eurocup 1, indipendentemente dall’esito del girone.



Per il club biancoblu si tratta di un traguardo di assoluto prestigio, che certifica il percorso di crescita della Dinamo Lab nel panorama internazionale. «Siamo orgogliosi e fieri di poter competere nella massima competizione europea - dichiara il vicepresidente della Dinamo, Gian Mario Dettori - questo è un riconoscimento da parte della IWBF del grande lavoro svolto negli ultimi anni e rappresenta un ulteriore step per il club nel percorso di crescita che ha come obiettivo quello di arrivare a competere con i top team europei».



La partecipazione alla Champions Cup rappresenta un altro importante riconoscimento per la Dinamo Banco di Sardegna, che continua a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nel mondo del basket in carrozzina. Un traguardo che arriva in un momento particolarmente significativo: la squadra di coach Mathew Foden è infatti al comando della Serie A FIPIC da imbattuta, con all’orizzonte anche un match di grande rilievo, in programma sabato a Sorso contro la Briantea Cantù.