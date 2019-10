Condividi | Red 13:01 L´Università delle Tre età di Alghero ha aperto le iscrizioni per l´Anno accademico 2019-2020, “Quando la cultura diventa un progetto di vita”. Le lezioni si terranno il martedì ed il giovedì pomeriggio, nell’Auditorium dell´ex Seminario in Via Sassari 179 Anno accademico Ute: via alle iscrizioni



ALGHERO - L'Università delle Tre età di Alghero ha aperto le iscrizioni per l'Anno accademico 2019-2020, “Quando la cultura diventa un progetto di vita”. La Segreteria di Via Carlo Alberto.63 riceverà gli interessati dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30.



Le lezioni si terranno il martedì ed il giovedì, alle 16.30, nell'Auditorium dell'ex Seminario, in Via Sassari 179. Tante le aree che verranno durante l'Anno: medicina, salute e prevenzione, ambiente, antropologia, diritto, storia dell'arte, storia, filosofia, geografia, letteratura, archeologia, storia del territorio, giurisprudenza, economia, storia delle tradizioni popolari della Sardegna, astrologia, teologia.

Nella foto: il presidente dell'Ute Alghero Marisa Castellini



