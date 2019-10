video Condividi | Red 21:02 Oggi pomeriggio, la città ha reso omaggio alla squadra biancoblu con il calore e l´energia delle grandi occasioni. I giocatori, con il presidente Stefano Sardara e l´allenatore Gianmarco Pozzecco, sono stati ricevuti nella sala Consiglio dal sindaco Gian Vittorio Campus e dal presidente dell´Assemblea civica Maurilio Murru, alla presenza di componenti della Giunta, consiglieri e di tanti tifosi e curiosi Sassari applaude la Dinamo



SASSARI – Sassari ha reso omaggio alla Dinamo con il calore e l'energia delle grandi occasioni. La squadra, con il presidente Stefano Sardara e l'allenatore Gianmarco Pozzecco, è stata ricevuta questo pomeriggio (giovedì) nella sala Consiglio di Palazzo Ducale dal sindaco Gian Vittorio Campus e dal presidente dell'Assemblea civica Maurilio Murru, alla presenza di componenti della Giunta, consiglieri e di tanti tifosi e curiosi.



Durante l'incontro, il primo cittadino ha donato al team una medaglia, per festeggiare il recente successo sportivo con la vittoria della Fiba Eurocup ed il recentissimo trionfo nella Supercoppa italiana. La serata è stata anche l'occasione per ringraziare il Banco di Sardegna Dinamo per il suo impegno sociale, che rende lustro ed orgoglio a Sassari ed alla Sardegna intera.



La vicinanza dell'Amministrazione alla squadra dimostra ancora una volta quanto la città sia fortemente legata a questa società. Già nel 2015, il Comune aveva celebrato il valore della Dinamo assegnandole il Candeliere d’oro speciale straordinario, per gli eccezionali risultati ottenuti.



