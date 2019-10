Condividi | Red 9:12 Houdet-Peifer, Kamiji-Van Koot e Schroeder-Vink. Sono queste le finali dei tre tabelloni principali della 20esima edizione del Sardinia Open-Trofeo Tavoni, Uniqlo Wheelchair tennis tour, che si conclude oggi, sui campi in green set del Tc Alghero Sardinia Open: è il giorno delle finali



ALGHERO - Stephane Houdet-Nicolas Peifer, Yui Kamiji-Aniek Van Koot e Sam Schroeder-Niels Vink. Sono queste le finali dei tre tabelloni principali della 20esima edizione del Sardinia Open-Trofeo Tavoni, Uniqlo Wheelchair tennis tour, che si conclude oggi (sabato), sui campi in green set del Tc Alghero. Nel main draw maschile, sarà derby francese. Una finale già vista a Maria Pia nel 2008 (vinse Peifer 6-1, 6-7, 6-4, nel 2011 (Peifer 6-3 6-1) e nel 2017 (Houdet 6-3 6-1). Semifinali assai combattute, entrambe vinte in rimonta, 6-4 al terzo (Houdet su Reid e Peifer su Miki), da chi aveva perso il primo parziale. I due francesi cercheranno di conquistare anche il titolo di doppio, contro la coppia britannica Hewett/Reid.



Nel femminile, si sfideranno le prime due teste di serie, Kamiji e Van Koot, che hanno concesso solo le briciole (rispettivamente, uno e tre giochi) alle avversarie di turno, Whiley ed Ellerborck. Kamiji e Van Koot si sono incontrate anche nella semifinale di doppio, rispettivamente in coppia con le connazionali Domori e Spaanstra. E' stata la coppia olandese a strappare il pass per la finale, che le vedrà opposte a Famin e Huang, favorite dalla rinuncia di Whiley.



Tra i Quad, ci sarà la finale più attesa, tra gli orange Schroder e Vink, che hanno regolato in due set Weinberg e Cotterill. In doppio, i due olandesi si sono già aggiudicati il titolo. Nel Second draw, trofeo allo svedese Rodhborn in singolare ed alla coppia Naselli/Stefanizzi in doppio. Il programma delle finali prenderà il via sul Campo Davis alle 9.30.



Semifinali Singolare maschile:

1 Stephane Houdet (Fra, 3) b. 4 Gordon Reid (Gbr, 8) 3-6 6-3 6-4

3 Nicolas Peifer (Fra, 7) b. 5 Takuya Miki (Jpn, 13) 4-6 7-6 (7) 6-4



Semifinali Singolare femminile:

1 Yui Kamiji (Jpn, 2) b. 3 Jordanne Whiley (Gbr, 5) 6-1 6-0

2 Aniek Van Koot (Ola, 3) b. 4 Sabine Ellerbrock (Ger, 9) 6-2 6-1



Finale Singolare quad:

1 Sam Schroder (Ola, 5) b. 3 Shraga Weinberg (Isr, 17) 6-4 6-1

2 Niels Vink (Ola, 6) b. 4 Antony Cotterill (Gbr, 18) 6-1 6-2



Finale Second draw maschile:

Niclas Rodhborn (Sve) b. 2 Thomas Suter (Svi, 445) 6-2 7-5



Semifinali Doppio maschile:

1 Stephane Houdet/Nicolas Peifer (Fra) b. 3 Martin De La Puente (Spa)/Jef Vandorpe (Bel) 6-2 6-3

2 Alfie Hewett/Gordon Reid (Gbr) b.4 Laurent Giammartini (Fra)/Martin Legner (Aut) 6-1 6-0



Semifinali Doppio femminile:

1 Michaela Spaanstra/Aniek Van Koot (Ola) b. 3 Kanako Domori/Yui Kamiji (Jpn) 7-5 7-6(1)

4 Charlotte Famin (Fra)/Huimin Huang (Cina) b. 2 Katharina Kruger (Ger)/Jordanne Whiley (Gbr) wo.



Finale Doppio quad:

1 Sam Schroder/Niels Vink (Ola) b. Maximilian Laudan (Ger)/James Shaw (Gbr) 6-1 6-0



Finale Doppio second draw:

2 Mario Alfredo Naselli/Paolo Stefanizzi (Ita) b. 1 Andrea Dagostini/Paolo Tontodonati (Ita) 7-6(1) 6-2



