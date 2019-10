Condividi | A.B. 20:21 Ieri mattina, nelle sale del ristorante Nautilus, è stata presentata la nuova stagione della compagine algherese, impegnata nel campionato regionale di serie D maschile Basket: parte la stagione della Coral



ALGHERO - Ieri mattina (sabato), nelle sale del ristorante Nautilus, è stata presentata la nuova stagione della Coral Alghero, impegnata nel campionato regionale di serie D maschile. Tante le novità per la squadra del presidente Massimo Salvatori: intanto la guida tecnica, che quest'anno è stata affidata ad un coach vincente, fresco dominatore dello scorso campionato, alla guida del Cmb Porto Torres: Walter Corrias.



Ccon lui, il “prof” Marco Pinna, maestro nel preparare squadre ai più alti livelli ed i tanti anni nella Dinamo Sassari lo dimostrano. Come viceallenatore è rimasto Francesco Barracu, tecnico qualificato, che si occuperà anche dei gruppi under16 Gold e under 18 Gold.



Nel roster, vengono lanciati definitivamente i giovani 2001 Baldino, Barracu, Pischedda, Del Rio e Maltagliati, i 2002 Monte e Martani, ed i 2003 Nulvesu e Guarino. A loro, si aggiungono i "senatori" Carboni, capitan Bonalume, Di Mauro e Furesi, già da tanto tempo in rosa. Le novità sono rappresentate dal ritorno di Cesaraccio e Longu dal Sant'Orsola (serie C) e gli acquisti di Langiu dalla Santa Croce Olbia e del lungo 2001 Unali (Terzo tempo Sassari), che ben si sposano con la filosofia del coach.