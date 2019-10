Condividi | A.B. 21:23 Ieri sera, sul parquet del PalaCorbia, la compagine algherese ha centrato il primo successo nella massima categoria regionale battendo per 9-5 il San Sebastiano Ussana, grazie alla cinquina di Becca ed alle reti di Arru, Idili, Todde e Trentadue Prima vittoria in C1 per la Futsal



PRIMO TEMPO. La sfida inizia male per i giallorossi che, si fanno beffare per due volte da Piras. Becca innesca Arru, che accorcia le distanze. Trentadue pareggia i conti su rigore e poi porta in vantaggio i suoi: al 10' è 3-2. Gli ospiti hanno la palla del pari, ma Dalcin ipnotizza Ledda sul dischetto. Il San Sebastiano Ussana poi trova il 3-3. Algheresi in inferiorità numerica per un'entrata fallosa di Arru. Ussana ne approffitta e va al riposo in vantaggio 3-4.



SECONDO TEMPO. La ripresa si apre con la tripletta di Becca, poi è Trentadue a sfiorare la rete, con il portiere ospite che salva tutto. Becca la mette nel sette per il vantaggio algherese e Dalcin ferma gli attacchi ospiti. Todde, Idili e Trentadue costruiscono l'allungo decisivo fino all'8-4. L'Ussana si gioca la carta del portiere in movimento e trova una rete, ma Becca, ancora lui, timbra il 9-5 finale a porta vuota.



ALGHERO - Prima vittoria in serie C1 per la Futsal Alghero. Ieri sera (sabato), sul parquet del PalaCorbia, la compagine algherese ha centrato il primo successo nella massima categoria regionale battendo per 9-5 il San Sebastiano Ussana, grazie alla cinquina di Becca ed alle reti di Arru, Idili, Todde e Trentadue.

Nella foto: Alessio Becca, grande protagonista della sfida