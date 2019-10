video Condividi | A.S. 12:00 Mercoledì sarà il circolo culturale L´ultimo spettacolo di Sassari ad ospitare l´evento, mentre il 10 ottobre tappa a Cagliari all´EXMA in Piazza Blablà per la 14° edizione del Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie. Le immagini in anteprima Fossick Project sbarca a Sassari e Cagliari



SASSARI - Mercoledì prossimo arriva a Sassari, per la prima volta nell'isola, Fossick Project, l'originale progetto di musica e animazione analogica nato grazie al connubio artistico del duo femminile composto dalla cantautrice-musicista Marta Del Grandi e dall'illustratrice Cecilia Valagussa, che dal 2016 portano il loro lavoro in giro per il mondo con organizzazioni e festival artistici e ambientali, e che hanno recentemente ricevuto il patrocinio di WWF Nepal e dell'Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi. Ad accogliere Fossick Project e regalare al pubblico sassarese uno spettacolo unico ed esclusivo sarà il circolo culturale L'ultimo spettacolo, in Corso Trinità 161, con la presentazione di Giovanni Salis.



Appuntamento alle ore 20, ingresso gratuito. In Fossik Project - che farà anche tappa a Cagliari giovedì 10 ottobre all'EXMA in Piazza Blablà per la 14° edizione del Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie - le due artiste, mosse dall’ispirazione reciproca e dal comune talento per il racconto, rivisitano il teatro delle ombre in chiave contemporanea portando in scena uno spettacolo di animazione analogica e musica elettronica che si ispira alla diversità delle specie animali e dei paesaggi del mondo.



Il loro ultimo lavoro “The Great Giant Leap” è una storia ambientata nel deserto del Thar in Rajasthan (India) che ha come protagonista l’otarda indiana. Con meno di 150 esemplari rimasti, questa specie di uccello è stata dichiarata ufficialmente ad altissimo rischio d’estinzione a causa della perdita di habitat, del cambiamento climatico e del bracconaggio.

Fossick Project porta il pubblico a riflettere su questi eventi attuali attraverso una narrazione avvincente e poetica che riesce a incantare grandi e piccoli. Commenti SASSARI - Mercoledì prossimo arriva a Sassari, per la prima volta nell'isola, Fossick Project, l'originale progetto di musica e animazione analogica nato grazie al connubio artistico del duo femminile composto dalla cantautrice-musicista Marta Del Grandi e dall'illustratrice Cecilia Valagussa, che dal 2016 portano il loro lavoro in giro per il mondo con organizzazioni e festival artistici e ambientali, e che hanno recentemente ricevuto il patrocinio di WWF Nepal e dell'Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi. Ad accogliere Fossick Project e regalare al pubblico sassarese uno spettacolo unico ed esclusivo sarà il circolo culturale L'ultimo spettacolo, in Corso Trinità 161, con la presentazione di Giovanni Salis.Appuntamento alle ore 20, ingresso gratuito. In Fossik Project - che farà anche tappa a Cagliari giovedì 10 ottobre all'EXMA in Piazza Blablà per la 14° edizione del Festival di letteratura per ragazzi Tuttestorie - le due artiste, mosse dall’ispirazione reciproca e dal comune talento per il racconto, rivisitano il teatro delle ombre in chiave contemporanea portando in scena uno spettacolo di animazione analogica e musica elettronica che si ispira alla diversità delle specie animali e dei paesaggi del mondo.Il loro ultimo lavoro “The Great Giant Leap” è una storia ambientata nel deserto del Thar in Rajasthan (India) che ha come protagonista l’otarda indiana. Con meno di 150 esemplari rimasti, questa specie di uccello è stata dichiarata ufficialmente ad altissimo rischio d’estinzione a causa della perdita di habitat, del cambiamento climatico e del bracconaggio.Fossick Project porta il pubblico a riflettere su questi eventi attuali attraverso una narrazione avvincente e poetica che riesce a incantare grandi e piccoli. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv