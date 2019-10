Condividi | A.S. 16:11 L´allarme è scattato introno alle 11 della mattina, quando il comandante ha contattato via radio la Capitaneria di Porto. La Procura di Sassari ha avviato un´inchiesta per accertare le esatte dinamiche dell´incidente Un morto sul cargo Cagliari-Porto Torres



PORTO TORRES - Tragico incidente a bordo dell'eurocargo "Malta" in servizio da Cagliari a Porto Torres. Il bilancio è di un morto ed un ferito grave, entrambi di nazionalità straniera.



La vittima è un 24enne bulgaro, impiegato a bordo della nave della Grimaldi, partita ieri sera dal porto di Cagliari. L'allarme è scattato introno alle 11 della mattina, quando il comandante ha contattato via radio la Capitaneria di Porto.



Immediato l'intervento dei militari di stanza a Porto Torres, con l'elicottero che ha sorvolato lo specchio acqueo in attesa dell'arrivo della nave in porto. La Procura di Sassari ha avviato un'inchiesta per accertare le esatte dinamiche dell'incidente. Commenti PORTO TORRES - Tragico incidente a bordo dell'eurocargo "Malta" in servizio da Cagliari a Porto Torres. Il bilancio è di un morto ed un ferito grave, entrambi di nazionalità straniera.La vittima è un 24enne bulgaro, impiegato a bordo della nave della Grimaldi, partita ieri sera dal porto di Cagliari. L'allarme è scattato introno alle 11 della mattina, quando il comandante ha contattato via radio la Capitaneria di Porto.Immediato l'intervento dei militari di stanza a Porto Torres, con l'elicottero che ha sorvolato lo specchio acqueo in attesa dell'arrivo della nave in porto. La Procura di Sassari ha avviato un'inchiesta per accertare le esatte dinamiche dell'incidente.