Impiachment Villanova: se ne parla in aula

VILLANOVA MONTELEONE - Il Consiglio comunale di Villanova Monteleone è stato convocato per domani, giovedì 10 ottobre, alle 19. All’ordine del giorno, la richiesta da parte della Minoranza di dimissioni da sindaco di. Quirico Meloni.



I consiglieri comunali del Gruppo “Per Villanova” Cosetta Sanna, Salvatore Niolu, Vincenzo Logios e Bastianino Monti avevano richiesto la convocazione dell’Assemblea civica. Questo, perchè la Corte dei conti–Sezione Terza–Giurisdizionale Centrale di Appello, con sentenza n.134 del 10 luglio, aveva rigettato il ricorso presentato dal primo cittadino contro un'altra sentenza, quella della Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale della Sardegna n.214 del 20 ottobre 2016, «che lo condannava insieme al responsabile del procedimento, al pagamento della somma di euro 20.614,66, quale danno derivante da indebito pagamento di spese di giudizio per l’aggiudicazione del servizio di gestione del Parco Archeologico di Nuraghe Appiu, per il 2014, con possibilità di estensione al 2015, alla Calarinas scarl».



«La vicenda – spiegano i consiglieri di Opposizione - riguarda l’ingiusta aggiudicazione del Servizio di gestione del Parco Archeologico di Nuraghe Appiu alla Società Calarinas che, a seguito delle sentenze del Tar Sardegna e del Consiglio di Stato, il Comune era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della Società Laborintus». La situazione aveva portato ad un piccato botta e rsposta a mezzo stampa [LEGGI]



Nella foto: il sindaco Quirico Meloni