Basket: la Mercede gioca d´anticipo

ALGHERO – Anticipo di campionato per la Mercede Alghero. La compagine algherese sarà di scena oggi (venerdì), alle 20.30, sul parquet del Palasport di Ploaghe per affrontare la New basket nel match valido per la seconda giornata della serie B regionale femminile.



Dopo la vittoria all'esordio (90-74 contro l'Elmas al PalaCorbia), coach Manuela Monticelli (ancora sostituita in panchina dall'assistant coach Francesco De Rosa), ha convocato Giulia Canu, Asia Kaleva, Elisa Lobrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Veronica Monti, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri. Ploaghe cercherà i primi punti stagionali, dopo il 67-45 subito sul campo dell'Astro Cagliari.