50 anni di Avis ad Alghero: interviste

50 anni di Avis ad Alghero



ALGHERO - Presentato questa mattina (lunedì), il programma per i festeggiamenti relativi al cinquantenario della nascita dell'Associazione in città. Presenti il sindaco di Alghero Mario Conoci, l'assessore comunale alla Sanità Maria Grazia Salaris, il presidente dell'Avis Alghero Giuliano Casula, il vice Giorgio Landi ed il tesoriere Ombretta Armani.



Diversi gli appuntamenti organizzati per domenica 20 ottobre. Si inizierà alle 8.30, con il raduno dei soci e delle Delegazioni in Piazza della Mercede. Da qui, partirà un corteo. Un'ora dopo, nella chiesa di San Francesco, padre Paolo Cirina celebrerà la Santa Messa, accompagnata dal coro Scola Cantorum “Pietro Allori”. Alle 10.30, sfilata per le vie del centro cittadino da parte di soci, Delegazioni, autorità civili e militari, scuole ed associazioni di volontariato, con la partecipazione della Banda musicale “A.Dalerci” di Alghero. Verrà quindi deposta una corona di alloro davanti al monumento dei caduti.



Alle 11, via alla cerimonia ufficiale al Cinema Miramare, con i saluti del presidente, delle autorità, dei rappresentanti della Federaciò de donadors de sangre de la Catalunya, delle Avis gemellate e delle Delegazioni presenti. Poi, Consegna delle benemerenze ai soci e degli attestati di partecipazione agli istituti scolastici che hanno collaborato con l'Associazione e con le Delegazioni. Dopo il pranzo sociale, alle 18, è prevista una visita della città con le Delegazioni Avis.