Esordio europeo vincente per la Dinamo

SASSARI - Buona la prima per il Banco di Sardegna Sassari, che si impone di misura sul Bc Lietkabelis per 79-78 nel Game 1 della Basket champions league disputata sul parquet del PalaSerradimigni. Monumentale Dyshawn Pierre, autore di una doppia doppia da 24punti e 12rimbalzi, in lunetta a 3” dalla fine.



Starting five biancoverde con Spissu, Bilan, Evans, Pierre e Vitali, Lietkabelis risponde con Brown, Sakic, Lekunas, Sajus e Dimsa. La formazione lituana apre le danze con un break di 5punti, i padroni di casa si sbloccano con Bilan, Pierre ed Evans, che firmano il sorpasso. Pierre ed Evans conducono il Banco, Maldunas riporta gli ospiti avanti. Buon impatto di Spissu sulla partita: il play sassarese è autore di 5punti. Rispondono Sakic e Lipkevicius. Sorokas mette a referto i primi punti in maglia Dinamo e Pierre, a cronometro fermo, chiude il primo quarto sul 21-21. È Pierre a trascinare i biancoverdi in avvio di seconda frazione: il giocatore canadese infila 9punti nei primi 5’, portandosi per primo in doppia cifra tra i suoi. I lituani restano a contatto con Lipkevicius dall’arco; Pierre continua la sua corsa ed è timeout Lietkabelis (30-28). 2+1 di Olujobi, Bilan glaciale dalla lunetta. Gioco da tre punti di Evans, canestro di Pierre, che infila il 17esimo punto della sua sfida ed è 37-34. Vitali si iscrive a referto ed alimenta il gap, Sakic accorcia con uno 0-4 che chiude il primo tempo (39-38).



Al rientro dall'intervallo lungo, Lietkabelis rientra con un parziale di 1-7, che convince coach Pozzecco a chiamare minuto. Dopo aver toccato il -7, Pierre sblocca i locali con 5punti. Anche Jerrells e Sorokas si uniscono alla causa, i lituani provano a ricacciare il Banco indietro, ma la coppia Evans-McLean riporta la parità. Il canestro a fil di sirena di McLean dice 57-57 al 30’. Maldunas e Sinovec portano gli ospiti in vantaggio, il Banco non si arrende e trova in Evans energia e punti per riscrivere il -1. Botta e risposta tra Sakic e Jerrells. BIlan riscrive il -1 dopo i 3liberi concessi a Lekunas: la tripla di Jerrells riporta i padroni di casa davanti con la bomba a 3’30” dalla fine. Anche Gentile punisce la difesa lituana dai 6,75 (73-68). BIlan allunga il break biancoverde di 10-0. Lekunas interrompe il parziale sassarese, ma Bilan firma il decimo punto personale. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro, il tabellone indica 77-72: il fallo sanzionato a Jerrells manda Lekunas in lunetta per 3liberi, ma il lituano non riporta gli ospiti ad un solo possesso di distanza con 31”. Persa sanguinosa del Banco, la tripla di Lipkevicius con 5” sul cronometro vale il sorpasso ospite. Pierre si prende il fallo di Lipkevicius: il numero 21 non trema e firma il controsorpasso isolano. Con poco meno 3” da giocare, la preghiera degli ospiti non arriva al ferro: è vittoria sassarese.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI- BC LIETKABELIS 79-78:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 5, McLean 4, Bilan 10, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 5, Evans 14, Magro, Pierre 24, Gentile 5, Vitali 3, Jerrells 9. Coach Gianmarco Pozzecco.

BC LIETKABELIS: Brown 10, Olujobi 6, Sakic 17, Sinovec 3, Lekunas 5, Lipkevicius 11, Maldunas 8, Sajus 9, Normantas 2, Dimsa7. Coach Nenad Canak.

PARZIALI: 21-21, 39-38, 57-57.



