Pivarada snobbata da Porta Terra



ALGHERO - «Chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Ma non sempre questo detto trova riscontro con la realtà, come verificatosi nel nostro caso». E' amareggiato il presidente del Comitato di Quartiere della Pivarada di Alghero, Antonio Gianorso, per il trattamento ricevuto dall'Amministrazione comunale.



«Il 29 luglio abbiamo inoltrato, via Pec, al Sindaco e all’Assessore Peru una richiesta di incontro finalizzato a conoscere lo stato dell’iter di realizzazione ed il relativo cronoprogramma del progetto del Parco Don Poddighe nel quartiere Pivarada; a tutt’oggi non abbiamo ancora avuto alcun riscontro».



«A seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 20 agosto tra l’Amministrazione Comunale (Sindaco e Assessori) e i Presidenti dei 12 Comitati di Quartiere e di Borgata, ci si aspettava che il dialogo si realizzasse concretamente, ma alla luce di quanto sopra dobbiamo constatare, almeno per noi, che così non avviene: quanto tempo deve intercorrere per avere un riscontro alle richieste» si domanda il presidente.



«Non chiediamo privilegi rispetto ad altri - conclude - ma la giusta attenzione e risposte, anche se motivatamente negative, alle nostre richieste dimostrando di voler dialogare comprendendo la validità sociale dei comitati in ausilio all’Amministrazione sulle problematiche generali della città e su quelle riferite al singolo quartiere e/o borgata. Nell’immediato formuleremo una richiesta di incontro all’Amministrazione Comunale per una presentazione e disamina delle problematiche nel quartiere».



