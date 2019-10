Condividi | M.F. 11:00 Le automobili stazionano perfino davanti alle scalinate utilizzate per accedere al Civico Teatro di Alghero. A tutte le ore della giornata. Protesta una commerciante che chiede all'Amministrazione di «battere un colpo» Piazza del Teatro occupata: proteste



ALGHERO - «Se qualcosa, almeno le piccole cose, devono cambiare, cosa si sta aspettando. Perchè tanto arrendevole ed ostinata disattenzione per il Centro storico». Lo domanda con fare infastidito una commerciante del quartiere storico di Alghero, delusa dalla costante e quotidiana presenza di automobili, furgoncini e camion parcheggiati irregolarmente nella Piazza del Teatro.



Questa la foto scattata in una qualsiasi ora della mattina. Ma la situazione non migliora, semmai peggiora considerevolmente nel pomeriggio e la sera. Per non parlare poi della notte. In pratica il residuo spazio lasciato libero dai tavolini dei bar e ristoranti divengono veri e propri stalli.



«E' un insulto alle più elementari regole del buonsenso» scrive amareggiata mentre a corredo della denuncia allega altre foto che ritraggono mezzi perfino davanti alle scalinate del Civico Teatro (ed in orari di apertura per le visiti ai turisti). «Fate qualcosa - conclude - se ci siete, battete un colpo perchè così proprio non va».