Riparte la linea diretta con Mario Bruno

ALGHERO - Mario Bruno ritorna in radio con Linea Diretta, la fortunata trasmissione che per circa 10 anni l’ha avuto ospite fisso del giornalista Nicola Nieddu. Sabato 9 ottobre (dalle ore 9) su Radio Onda Stereo e in replica domenica e lunedì (sempre alle 9), riprende l’appuntamento politico e sociale con la partecipazione dei protagonisti della settimana. Nella prima puntata dell’anno saranno ospiti il Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, anche nella sua veste di presidente delle Autonomie Locali Italiane.



I temi saranno quelli di attualità: Renzi e la Leopolda in corso a Firenze, il festival delle città a Roma, i legami tra Pesaro e Alghero, i rapporti nel governo e nelle città fra Pd e Cinquestelle. Su quest’ultimo tema interverrà anche il consigliere comunale algherese, Graziano Porcu, reduce dall’incontro di Napoli a 10 anni dalla fondazione del movimento.



