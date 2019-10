Condividi | A.S. 13:11 L´appuntamento è per la giornata di domenica ad Alghero. Il concerto, organizzato dall’Obra Cultural de l’Alguer, sarà ripetuto anche lunedì 21 ottobre 2019, alle ore 19.30, nella chiesa di San Biagio a Sennori Corali in concerto a San Michele



ALGHERO - Domenica 20 ottobre 2019 (dalle ore 20), nella chiesa di San Michele ad Alghero, si terrà un concerto di canti corali al quale prenderanno parte il Coro femminile "Lo Frontuni" di Alghero, il coro femminile "Sa 'oghe de sos feminos sennaresos" di Sennori, entrambi diretti dal maestro Francesco Scognamillo e la "Coral Camprodon" del paese catalano di Camprodon diretto da Margarida Guardiola. Il concerto sarà ripetuto lunedì 21 ottobre 2019, alle ore 19.30, nella chiesa di San Biagio a Sennori. L'iniziativa è organizzata dall'Obra Cultural de l'Alguer in collaborazione con l'associazione musicale "Lo Frontuni" e l'associazione musicale Coro Polifonico "Città di Sennori" e gode del patrocinio del Comune di Sennori. Commenti