Condividi | S.O. 11:18 Il sindaco Mario Conoci all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020 dell’Institut d’Estudis Catalans, presente nella città di Alghero con una propria sede istituzionale in Piazza Civica Alghero ospite d´onore all´Iec



ALGHERO - Il Sindaco di Alghero Mario Conoci ospite d’onore all’Institut d’Estudis Catalans all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020. Martedì la Cerimonia nella prestigiosa sede di Barcellona dove il primo cittadino ha tenuto il suo intervento in rappresentanza della città di Alghero. Invitato dal Presidente Joandomenéc Ros, Mario Conoci ha presenziato alla cerimonia, accompagnato dall’Assessore alla Cultura Marco Di Gangi, insieme alle alte cariche dell’istituzione accademica tra le più prestigiose in Europa, sede della Biblioteca Nazionale di Catalogna considerata tra le più importanti del mondo, e alla Consellera de Cultura della Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga.



«È un grande onore rappresentare la città di Alghero in questo luogo, sede dell’Institut d’Estudis Catalans, tanto ricco di storia - ha detto ieri il sindaco nel suo discorso - sono grato al presidente Joandomenéc Ros per avermi onorato dell’opportunità di presenziare a questo prestigioso appuntamento». Il sindaco ha riferito dell’iniziativa di solidarietà svoltasi ad Alghero con il popolo catalano, a cui, per tramite del delegato ad Alghero della Generalitat Gustau Navarro, ha fatto pervenire la vicinanza della città di Alghero e della Sardegna.



«Ci sentiamo profondamente e orgogliosamente partecipi della Comunità internazionale di Lingua e Cultura Catalana e, seppur realtà numericamente piccola, siamo convinti di apportare un grande contributo a questa Comunità, rappresentando al suo interno la Sardegna e l’Italia. Lavoriamo costantemente - ha detto - per rinsaldare i rapporti con la Catalogna affinché possano favorire nuove prospettive di sviluppo culturale ed economico». Proseguono i rapporti con la Catalogna e si programmano attività finalizzate a promuovere occasioni su questi importanti temi. Dialogo aperto quindi con Mariàngela Vilallonga, Consellera de Cultura della Generalitat de Catalunya, con la quale il sindaco ha concordato una prossima visita ad Alghero. Commenti ALGHERO - Il Sindaco di Alghero Mario Conoci ospite d’onore all’Institut d’Estudis Catalans all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020. Martedì la Cerimonia nella prestigiosa sede di Barcellona dove il primo cittadino ha tenuto il suo intervento in rappresentanza della città di Alghero. Invitato dal Presidente Joandomenéc Ros, Mario Conoci ha presenziato alla cerimonia, accompagnato dall’Assessore alla Cultura Marco Di Gangi, insieme alle alte cariche dell’istituzione accademica tra le più prestigiose in Europa, sede della Biblioteca Nazionale di Catalogna considerata tra le più importanti del mondo, e alla Consellera de Cultura della Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga.«È un grande onore rappresentare la città di Alghero in questo luogo, sede dell’Institut d’Estudis Catalans, tanto ricco di storia - ha detto ieri il sindaco nel suo discorso - sono grato al presidente Joandomenéc Ros per avermi onorato dell’opportunità di presenziare a questo prestigioso appuntamento». Il sindaco ha riferito dell’iniziativa di solidarietà svoltasi ad Alghero con il popolo catalano, a cui, per tramite del delegato ad Alghero della Generalitat Gustau Navarro, ha fatto pervenire la vicinanza della città di Alghero e della Sardegna.«Ci sentiamo profondamente e orgogliosamente partecipi della Comunità internazionale di Lingua e Cultura Catalana e, seppur realtà numericamente piccola, siamo convinti di apportare un grande contributo a questa Comunità, rappresentando al suo interno la Sardegna e l’Italia. Lavoriamo costantemente - ha detto - per rinsaldare i rapporti con la Catalogna affinché possano favorire nuove prospettive di sviluppo culturale ed economico». Proseguono i rapporti con la Catalogna e si programmano attività finalizzate a promuovere occasioni su questi importanti temi. Dialogo aperto quindi con Mariàngela Vilallonga, Consellera de Cultura della Generalitat de Catalunya, con la quale il sindaco ha concordato una prossima visita ad Alghero.