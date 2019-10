Condividi | Cor 12:50 Ancora pochi voli e stop a tutti i collegamenti estivi internazionali marchiati Ryanair dall´aeroporto di Alghero. Oltre ai voli nazionali, riparte la tratta con Barcellona e il diretto con la capitale della Slovacchia Ryanair chiude la summer ad Alghero



Ai due Ryanair, si aggiungono gli altri due internazionali operativi: easyJet che vola per Londra Luton 2 volte alla settimana e Wizz Air che invece collega Bucarest con Alghero. In totale saranno 10 i collegamenti per la winter Sogeaal ormai alle porte [ Commenti ALGHERO - Conto alla rovescia ad Alghero per lo stop dei voli internazionali marchiati Ryanair. Ancora pochi giorni e la Riviera del corallo entrerà nel letargo invernale lungo circa 5 mesi. Gli irlandesi rimarranno in attività sullo scalo del nord-ovest della Sardegna con i tre voli nazionali su Bologna, Bergamo e Pisa, a cui si aggiungono le due novità della winter 2019-2020.Si tratta del ritorno del collegamento con Barcellona (Girona), attivo per ora dal 29 ottobre al 28 marzo con tre tratte, il martedì, giovedì e sabato, e il diretto con la capitale della Slovacchia, Bratislava . In questo caso si tratta di un prolungamento bisettimanale del volo estivo.Ai due Ryanair, si aggiungono gli altri due internazionali operativi: easyJet che vola per Londra Luton 2 volte alla settimana e Wizz Air che invece collega Bucarest con Alghero. In totale saranno 10 i collegamenti per la winter Sogeaal ormai alle porte [ LEGGI ]. Per vedere riprendere l'attività con le principali destinazioni europee, bisognerà aspettare il mese di marzo 2020.