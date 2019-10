video Condividi | A.S. 15:00 Il sax di Tomassini sui Bastioni di Alghero



Spazia dall´afro, al blues ed al jazz. Preferisce suonare tra i paesaggi delle città e Alghero non poteva mancare nelle sue tappe. Sui Bastioni il sound affascinante e coinvolgente di Roberto Tomassini. Lui è un polistrumentista che conosce molto bene la città e gli artisti locali. Già batterista dei "Calik", ha collaborato con musicisti del calibro di Marcello Peghin e Marco Vuchich. Le immagini Commenti Spazia dall´afro, al blues ed al jazz. Preferisce suonare tra i paesaggi delle città e Alghero non poteva mancare nelle sue tappe. Sui Bastioni il sound affascinante e coinvolgente di Roberto Tomassini. Lui è un polistrumentista che conosce molto bene la città e gli artisti locali. Già batterista dei "Calik", ha collaborato con musicisti del calibro di Marcello Peghin e Marco Vuchich. Le immagini • Guarda e condividi il video su Alguer.tv