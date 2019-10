Condividi | A.B. 19:16 La giovane tennista del Tc Alghero ed il veterano del Tc Ittiri si sono aggiudicato il torneo di Terza categoria disputato sui campi in green set dell´impianto di Maria Pia Riviera del corallo: vincono Ogno e Virdis



ALGHERO - Si è concluso ad Alghero il Trofeo Riviera del Corallo 2019, con la partecipazione di una settantina di atleti, suddivisi nei tabelloni maschile e femminile, diretti dal giudice arbitro Giuseppe Calise. Nel maschile, si aggiudica il trofeo il veterano del Tc Ittiri Andrea Virdis, prossimo al salto in Seconda categoria, battendo in finale il promettente Under 14 Alessandro Concu (da poco trasferitosi al Tc Alghero) con il punteggio di 6-1 6-3.



Nel femminile, vittoria di Anastasia Ogno, che nella finale tutta algherese ha battuto 6-4 6-1 Claudia Bardino, sua compagna di circolo. Infine, nel tabellone maschile di Quarta categoria, altro derby algherese in finale, con la vittoria di Federico Delogu su Giovanni Pirisi per 4-6 7-6 7-6 dopo una partita molto equilibrata e durata più di tre ore.



Intanto, nel fine settimana ha preso il via il Campionato Invernale a squadre. Nella prima giornata della Seconda serie, i ragazzi capitanati da Giancarlo Di Meo hanno battuto 2-1 in casa il Tc Bono. I punti algheresi sono arrivati grazie al singolare di Lorenzo Carboni (che da settembre si allena nell’accademia di Riccardo Piatti, a Bordighera) ed al doppio vinto da Michele Fois e Nicolò Serra. Sconfitta in singolare, invece, per Niccolò Carta. Nella Seconda serie femminile, le ragazze accompagnate dalla maestra Barbara Galletto hanno sbancato per 0-3 i campi del Tc Stintino, con le vittorie in singolare di Claudia Bardino e Marta Cau, e nel doppio di Bardino e Martina Ingrao.



Nella foto: Anastasia Ogno ed Andrea Virdis Commenti ALGHERO - Si è concluso ad Alghero il Trofeo Riviera del Corallo 2019, con la partecipazione di una settantina di atleti, suddivisi nei tabelloni maschile e femminile, diretti dal giudice arbitro Giuseppe Calise. Nel maschile, si aggiudica il trofeo il veterano del Tc Ittiri Andrea Virdis, prossimo al salto in Seconda categoria, battendo in finale il promettente Under 14 Alessandro Concu (da poco trasferitosi al Tc Alghero) con il punteggio di 6-1 6-3.Nel femminile, vittoria di Anastasia Ogno, che nella finale tutta algherese ha battuto 6-4 6-1 Claudia Bardino, sua compagna di circolo. Infine, nel tabellone maschile di Quarta categoria, altro derby algherese in finale, con la vittoria di Federico Delogu su Giovanni Pirisi per 4-6 7-6 7-6 dopo una partita molto equilibrata e durata più di tre ore.Intanto, nel fine settimana ha preso il via il Campionato Invernale a squadre. Nella prima giornata della Seconda serie, i ragazzi capitanati da Giancarlo Di Meo hanno battuto 2-1 in casa il Tc Bono. I punti algheresi sono arrivati grazie al singolare di Lorenzo Carboni (che da settembre si allena nell’accademia di Riccardo Piatti, a Bordighera) ed al doppio vinto da Michele Fois e Nicolò Serra. Sconfitta in singolare, invece, per Niccolò Carta. Nella Seconda serie femminile, le ragazze accompagnate dalla maestra Barbara Galletto hanno sbancato per 0-3 i campi del Tc Stintino, con le vittorie in singolare di Claudia Bardino e Marta Cau, e nel doppio di Bardino e Martina Ingrao.Nella foto: Anastasia Ogno ed Andrea Virdis