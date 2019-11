Condividi | Red 9:11 Domani sera, i giallorossi ospiteranno il Domus Chia sul parquet del PalaCorbia, nel match valido per il campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. Mister Fabio Cossu dovrà fare a meno dello squalificato Alessio Becca e dell´infortunato Emiliano Arru Futsal Alghero cerca punti salvezza



ALGHERO - La Futsal Alghero torna a giocare davanti ai propri tifosi e punta a conquistare punti importanti in chiave salvezza. Dopo lo scontro diretto vinto in trasferta sul campo del Futsal 4 Mori in condizioni quasi d’emergenza, la squadra guidata da Fabio Cossu proverà a fermare una delle società più importanti della serie C1.



Domani, sabato 2 novembre, alle 20, al PalaCorbia, i giallorossi se la vedranno con il Domus Chia, all’ottava stagione consecutiva nel massimo campionato regionale. Arbitrano Marco Addis e Giuseppe Sanna, entrambi della sezione di Olbia. La società di Domus De Maria ha alle spalle anche diverse stagioni nel futsal nazionale, tra serie A2 e serie B. La Futsal, invece, è una matricola che ha come proprio obiettivo la permanenza in C1. La vittoria esterna di sabato scorso ha dato un po’ di ossigeno alla classifica, ma il cammino è ancora lungo.



Le due squadre sono divise da tre punti. I giallorossi ne hanno conquistato finora sei, frutto delle due vittorie contro San Sebastiano Ussana e Futsal 4 Mori. Il Domus Chia è a quota 9. Nell'ultimo turno, ha perso in casa contro l'Athena Oristano, ma è stato in grado di fermare il Ce Chi Ciak e perdere di misura con la capolista Cagliari futsal. Contro il Domus Chia, mister Cossu dovrà ancora fare a meno di Alessio Becca (che oggi sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica) e dell'infortunato Emiliano Arru. Per il resto, tutti a disposizione.