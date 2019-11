video Condividi | Cor 9:38 Halloween, immagini da paura ad Alghero



La pioggia non ha fermato la festa, sempre più celebrata anche in Italia. Centro storico di Alghero attraversato da mostri, zombie e numerose persone con macabri travestimenti. Ecco le immagini della ricorrenza celebrata la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre.