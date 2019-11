Condividi | Cor 10:59 Gli ospiti della terza puntata: Giulio Calvisi, il Presidente del Consiglio Comunale di Alghero Lelle Salvatore, i consiglieri comunali Gabriella Esposito, della lista Per Alghero, e Raimondo Cacciotto, lista Futuro Comune Politica nazionale e locale in Linea Diretta



ALGHERO - Tutto pronto per una nuova puntata settimanale. Il Sottosegretario al Ministero della Difesa del governo Conte Giulio Calvisi (nella foto), il Presidente del Consiglio Comunale di Alghero Lelle Salvatore, i consiglieri comunali Gabriella Esposito, della lista Per Alghero, e Raimondo Cacciotto, lista Futuro Comune.



Sono loro gli ospiti della terza puntata di Linea Diretta, su Radio Onda Stereo, la trasmissione condotta da Nicola Nieddu, con la partecipazione del già sindaco ad Alghero, Mario Bruno. Con l'On.le Calvisi si parlerà, tra le altre cose, di manovra finanziaria e del rapporto Governo – Regione Sardegna; con Lelle Salvatore, Gabriella Esposito e Raimondo Cacciotto si parlerà di politica locale e del rapporto tra maggioranza e minoranza.



Da Cagliari, sulla settimana in Regione, interverrà, come di consueto, il giornalista Michele Fioraso. Linea Diretta, con la regia di Giuseppe Niolu, va in onda il sabato alle ore 9 e, in replica, domenica alle ore 11 e lunedì alle ore 8. Radio Onda Stereo trasmette sui 98.3 in Fm per Alghero e Sassari, sul Canale 10A del digitale DAB per Cagliari e Campidano e in streaming. Commenti ALGHERO - Tutto pronto per una nuova puntata settimanale. Il Sottosegretario al Ministero della Difesa del governo Conte Giulio Calvisi (), il Presidente del Consiglio Comunale di Alghero Lelle Salvatore, i consiglieri comunali Gabriella Esposito, della lista Per Alghero, e Raimondo Cacciotto, lista Futuro Comune.Sono loro gli ospiti della terza puntata di Linea Diretta, su Radio Onda Stereo, la trasmissione condotta da Nicola Nieddu, con la partecipazione del già sindaco ad Alghero, Mario Bruno. Con l'On.le Calvisi si parlerà, tra le altre cose, di manovra finanziaria e del rapporto Governo – Regione Sardegna; con Lelle Salvatore, Gabriella Esposito e Raimondo Cacciotto si parlerà di politica locale e del rapporto tra maggioranza e minoranza.Da Cagliari, sulla settimana in Regione, interverrà, come di consueto, il giornalista Michele Fioraso. Linea Diretta, con la regia di Giuseppe Niolu, va in onda il sabato alle ore 9 e, in replica, domenica alle ore 11 e lunedì alle ore 8. Radio Onda Stereo trasmette sui 98.3 in Fm per Alghero e Sassari, sul Canale 10A del digitale DAB per Cagliari e Campidano e in streaming.