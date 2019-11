video Condividi | M.F. 10:02 E´ in uscita “Alghero, La storia e i protagonisti”, il nuovo libro di Luciano Deriu. Le sue parole sul Quotidiano di Alghero. Quattro volumi in cofanetto, 650 pagine, oltre 500 immagini, tra cui molti i disegni di Paola Serra, “storica” collaboratrice di tutti i testi del professore algherese. Deriu: storia e protagonisti di Alghero



ALGHERO – E' in uscita "Alghero, La storia e i protagonisti", il nuovo libro di Luciano Deriu. Si tratta di un'opera di grande spessore, forse la più impegnativa per lo scrittore algherese, nonché un importante investimento per l'editore Delfino, Quattro volumi in cofanetto, 650 pagine, oltre 500 immagini, tra cui molti i disegni di Paola Serra, "storica" collaboratrice di tutti i testi di Deriu. Tutta la storia della città in una sola opera, dalle origini ai nostri giorni, aggiornata alle conoscenze delle più recenti ricerche storiche. Molte le biografie ed i ritratti delle famiglie storiche o dei personaggi protagonisti della storia urbana. Come un racconto seriale, la storia si svolge attraverso tante generazioni e aiuta i lettori a cogliere meglio la complessa identità della "città catalana d'Italia". Un'opera importante per Alghero, un affresco che aiuta ad acquisire una cittadinanza consapevole, che si deve a chiunque viva ed ami la Riviera del corallo. È un libro di storia, rigoroso, ma nuovo nell'andamento avvincente, come in un romanzo storico. L'edizione è molto ricercata, quasi un libro d'arte, che si presta ad essere letto seguendo gli eventi concatenati. Ma, data la vastità dei contenuti, l'opera si presta anche semplicemente ad essere conservata e consultata, seguendo episodiche curiosità ed interessi. Nella foto: Luciano Deriu