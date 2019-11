Condividi | Cor 17:10 Ha soltanto un giorno di vita la bambina che questo pomeriggio è stata trasportata, in imminente pericolo di vita, da Alghero a Ciampino, per essere ricoverata nell’ospedale "Bambino Gesù" di Roma Bimba di un giorno gravissima: volo da Alghero



alghero - Trasporto sanitario urgente per una bimba di appena un giorno da Alghero all’ospedale a Bambin Gesù di Roma. La piccola è arrivata nella penisola grazie al trasporto su un Falcon 50 del 31esimo stormo dell’Areonautica militare.



Il Falcon è partito da Ciampino in direzione Alghero, dove ha imbarcato la piccola assieme a un'equipe medica che ne ha assicurato l'assistenza durante il volo. Ripartito dall'Isola verso le 14, è atterrato a Ciampino alle 14.30, dove c'era un'ambulanza ad attendere la bimba per il trasporto in ospedale.



Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica che si occupa - tra le altre cose - di questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.