Garante dei diritti a Sassari: se ne parla in Consiglio

SASSARI - Il Consiglio comunale di Sassari è convocato per domani, martedì 5 novembre, alle 16, nella sala di Palazzo Ducale. Sei i punti all'Ordine del giorno.



Si inizierà con il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo all'Esercizio finanziario 2019, in seguito ad una sentenza del giudice di pace di Sassari. Poi, spazio all'adozione preliminare del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione relativo all'area di Via Roma e Piazza d'Italia.



Verranno quindi nominati due consiglieri comunali quali componenti della Commissione sulle disabilità. In programma anche la nomina del garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Infine, spazio alle interpellanze dei consiglieri Andria, Ginesu e Daniele Deiana su “Potenziamento e ottimizzazione degli Uffici Suap e edilizia privata”, e dei consiglieri Mascia, Masala, Pinna e Fundoni avente a oggetto “Su Salvatore Mannuzzu abbiamo sbagliato”.



