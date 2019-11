video Condividi | Red 19:22 Emma Marrone fa il pieno ad Alghero: immagini



Cinema Miramare blindato per la nota cantante, che oggi pomeriggio è stata protagonista dell´Instant tour organizzato dalla Libreria il Labirinto-Mondadori Bookstore per parlare del suo nuovo cd "Fortuna", tra una canzone ed una chiacchierata. Sul Quotidiano di Alghero le immagini esclusive dell'incontro.