Questa sera, per la sesta giornata del campionato regionale di serie B femminile, la compagine algherese ospiterà sul parquet del PalaCorbia l´Antonianum Quartu, prima della classe, a pari punti con lo Spirito Sportivo Cagliari, con due lunghezze di vantaggio proprio sulle biancoblu Basket: la Mercede sfida la capolista



ALGHERO – Big match al PalaCorbia. Questa sera (sabato), alle 18.30, per la sesta giornata del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, la Mercede Alghero ospiterà sul parquet di casa l'Antonianum Quartu, prima della classe, a pari punti con lo Spirito Sportivo Cagliari, con due lunghezze di vantaggio proprio sulle biancoblu.



Dopo il 55-68 con il quale ha sbancato il campo dell'Astro Cagliari, la compagine algherese cerca punti e continuità contro una delle rivali più accreditate alla vittoria del titolo. Per questa sfida, il “pozzetto tecnico” algherese ha convocato Giulia Canu, Asia Kaleva, Elisa Lubrano, Laura Masnata, Marianna Milia, Tijana Mitreva (al rientro, dopo alcune settimane di stop per guai fisici), Veronica Monti, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai, Giada Zidda ed Eleonora Zoncu (alla prima convocazione nella Prima squadra).



Assenti, con la lungodegente Ivona Kozhobashiovksa (che dovrebbe rientrare a gennaio 2020), anche Alessia Corbia e Giada Zinchiri. Roster al completo, invece, per le padrone di casa.