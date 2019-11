Condividi | Red 19:23 Gli uffici del Settore Servizi sociali del Comune di Alghero hanno approvato la Graduatoria generale definitiva e le Sub–graduatorie (“Giovani coppie”, “Ultrasessantenni” ed “Invalidi”) per l’assegnazione in concessione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica per il Bando 2019 Alloggi popolari ad Alghero: graduatoria definitiva



ALGHERO - Gli uffici del Settore Servizi sociali del Comune di Alghero hanno approvato la Graduatoria generale definitiva e le Sub–graduatorie ("Giovani coppie", "Ultrasessantenni" ed "Invalidi") per l'assegnazione in concessione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica per il Bando 2019. La graduatoria generale definitiva e le sub-graduatorie sono consultabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero (nella sezione "Servizi al cittadino", "Bandi avvisi e graduatorie") e negli Uffici del Settore Qualità della vita, in Largo San Francesco 14, a Lo Quarter.