Condividi | A.B. 13:26 La compagine algherese lotta fino alla fine, ma cede 47-50 al PalaCorbia contro l´Antonianum Quartu e subisce il secondo ko stagionale. Top scorer del match, la quartese Cerbone, autrice di 18 punti Basket: Mercede sconfitta a domicilio



ALGHERO – Seconda sconfitta stagionale per la Mercede Alghero. Nella sesta giornata del campionato di serie B di pallacanestro femminile, la capolista Antonianum Quartu si è imposta per 47-50 sul parquet del PalaCorbia, al termine di una sfida non bella, ma equilibata e con un arbitraggio non certo casalingo.



Dopo un avvio di marca quartese, con un parziale di 0-13, il primo quarto si è chiuso sul 11-21. Reazione algherese nel secondo quarto, con quattro punti rosicchiati dalle padrone di casa, che vanno negli spogliatoi sotto 24-30. Al rientro dall'intervallo lungo, resta l'equilibrio, con le algheresi che arrivano in alcune occasioni sul -2, per arrivare al 30' sul 33-40. Nell'ultimo quarto, la Mercede ci prova ancora, dimezza lo svantaggio, ma spreca tre volte la palla dell'aggancio: vince l'Antonianum, che ora ha quattro punti di vantaggio sulla Mercede.



Top scorer del match la quartese Cerbone, autrice di 18 punti ed unica in doppia cifra tra le ospiti. Tra le padrone di casa, ci sono i 12 punti di Giulia Canu e di Valentina Usai.



MERCEDE ALGHERO-ANTONIANUM QUARTU 47-50:

MERCEDE ALGHERO: Asia Kaleva 9, Carla Spiga 9, Elisa Lubrano, Giada Zidda 2, Laura Masnata, Tijana Mitreva, Giulia Canu 12, Valentina Usai 12, Eleonora Zoncu, Veronica Monti, Marianna Milia 3, Chiara Obinu. Coach De Rosa

BASKET ANTONIANUM Deiana, Schirru 7, Beato 8, Fadda, Aielli, Corda, Biella 2, Pinna 4, Papalexis 6, Argiolas 4, Cerbone 18, Lo Russo 1 Coach Atella

PARZIALI: 11-21, 24-30, 33-40. Commenti ALGHERO – Seconda sconfitta stagionale per la Mercede Alghero. Nella sesta giornata del campionato di serie B di pallacanestro femminile, la capolista Antonianum Quartu si è imposta per 47-50 sul parquet del PalaCorbia, al termine di una sfida non bella, ma equilibata e con un arbitraggio non certo casalingo.Dopo un avvio di marca quartese, con un parziale di 0-13, il primo quarto si è chiuso sul 11-21. Reazione algherese nel secondo quarto, con quattro punti rosicchiati dalle padrone di casa, che vanno negli spogliatoi sotto 24-30. Al rientro dall'intervallo lungo, resta l'equilibrio, con le algheresi che arrivano in alcune occasioni sul -2, per arrivare al 30' sul 33-40. Nell'ultimo quarto, la Mercede ci prova ancora, dimezza lo svantaggio, ma spreca tre volte la palla dell'aggancio: vince l'Antonianum, che ora ha quattro punti di vantaggio sulla Mercede.Top scorer del match la quartese Cerbone, autrice di 18 punti ed unica in doppia cifra tra le ospiti. Tra le padrone di casa, ci sono i 12 punti di Giulia Canu e di Valentina Usai.MERCEDE ALGHERO: Asia Kaleva 9, Carla Spiga 9, Elisa Lubrano, Giada Zidda 2, Laura Masnata, Tijana Mitreva, Giulia Canu 12, Valentina Usai 12, Eleonora Zoncu, Veronica Monti, Marianna Milia 3, Chiara Obinu. Coach De RosaBASKET ANTONIANUM Deiana, Schirru 7, Beato 8, Fadda, Aielli, Corda, Biella 2, Pinna 4, Papalexis 6, Argiolas 4, Cerbone 18, Lo Russo 1 Coach AtellaPARZIALI: 11-21, 24-30, 33-40.