Cambio al vertice del conservatorio Canepa di Sassari. Antonio Ligios, che avrebbe concluso il suo mandato nel 2020, ha lasciato la direzione dell´istituto di alta formazione musicale per un nuovo incarico. E´ stato infatti recentemente eletto direttore dell´istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci di Siena. Alla guida del Canepa per il triennio 2019-2022 sarà Mariano Meloni eletto a maggioranza assoluta le scorse settimane Meloni al vertice del Conservatorio Canepa



SASSARI - Antonio Ligios docente di Storia della musica al Conservatorio di Sassari dal 1978 all'interno dell'istituzione ha ricoperto numerosi incarichi tra cui quello di responsabile del dipartimento sperimentazione, consigliere di amministrazione, e vice direttore. Nel luglio del 2005 è stato eletto direttore, e in questo ruolo, è stato riconfermato nel successivo triennio (2008-2011). In questo periodo, sotto la sua direzione, sono stati portati avanti i lavori di completamento della sede sassarese. Successivamente Ligios è stato rieletto per il triennio 2014-2017 e per il triennio 2017-2020.



«Nel 2005 al mio primo mandato al Canepa c’era obiettivamente molto da costruire - dice Ligios- sotto diversi profili. Devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro fatto durante questi 11 anni e quattro mandati. Un risultato ottenuto grazie anche al sostegno dei miei collaboratori. Il conservatorio di Sassari gode oggi di una grande reputazione a livello nazionale questo grazie alla sua efficienza, (mi riferisco anche alla parte amministrativa) alla capacità progettuale e alla vivacità nell’ambito della produzione artistica. L’obiettivo principale del mio prossimo impegno al Franci di Siena sarà quello di guidare nel miglior modo l’istituzione verso il passaggio allo Stato, previsto dalla Legge 205 del 2017, e consolidare il ruolo che il Franci ha nella Regione e nel tessuto culturale della città città, dando ancora maggiore valenza alla sinergia in essere con due istituzioni prestigiose, quali l’Accademia Musicale Chigiana e Siena Jazz, con le quali costituisce il Polo musicale senese». Ligios è stato riconfermato inoltre per il prossimo triennio come presidente della Conferenza nazionale dei direttori del Conservatori. Il nuovo direttore del conservatorio di Sassari Mariano Meloni dal 1983 è docente di Pianoforte al “ Canepa” di cui è stato direttore incaricato dall’anno 2000 fino al 2005. E’ stato eletto inoltre componente del Consiglio Accademico per tre mandati: 2005/2008, 2014/2017 e 2017/2020.



«La mia direzione - dice Meloni - riguarderà i progetti e i percorsi avviati per lo sviluppo dell'Istituzione: nella didattica, nella produzione artistica e scientifica, nei rapporti con il territorio e con la locale "filiera" dell'istruzione musicale. Il principale obiettivo del nostro conservatorio sarà rivolto alla formazione e alla crescita umana e professionale degli allievi. A loro vanno date opportunità e occasioni per esibirsi costantemente in pubblico. Ritengo la collaborazione sistematica, la creazione di percorsi e di curricula integrati con altre istituzioni d'alta cultura italiane ed estere un fattore imprescindibile di qualificazione, così come la sperimentazione di nuove metodologie, lo sviluppo dell'interdisciplinarietà e dell'interculturalità, la ricerca, l'attività artistica, la creazione di nuove figure professionali, la produzione di materiali didattici e artistici, la creazione di campi d'eccellenza come ad esempio quello della musica jazz. Desidero stabilire fattivi rapporti di collaborazione con le diverse realtà locali, con l'associazionismo musicale, con le scuole per far sì che il Conservatorio possa integrarsi sempre più nel contesto economico produttivo, culturale e sociale del territorio».