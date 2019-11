Condividi | A.B. 19:16 Settimana impegnativa, ma ricca di soddisfazione per la Pallacanestro Alghero, tra momenti di gioco e momenti conviviali. Da sottolineate, l´incontro a Carloforte con l´unico giocatore algherese che ha militato nel Brill Cagliari: Giuseppe Correddu Poker di vittorie per la Pallacanestro Alghero



ALGHERO - Settimana impegnativa, ma ricca di soddisfazione per la Pallacanestro Alghero, tra momenti di gioco e momenti conviviali. Da sottolineate, l'incontro a Carloforte con l'unico giocatore algherese che ha militato nel Brill Cagliari: Giuseppe Correddu.



Quattro le partite e quattro le vittorie per le squadre del Settore giovanile giallorosso. Giovedì, nel campionato Under 13 femminile, era tempo di derby, con la squadra A che ha regolato la B per 72-10. Sabato, l'Under 14 femminile ha sbancato Carloforte per 28-53. Sempre sabato, ma per il campionato Under 13 maschile, la Pallacanestro Alghero ha vinto 22-89 a Nuoro, sul parquet della San Francesco. Infine, ieri (domenica), per l'Under 13 femminile, la squadra algherese B ha battuto 47-25 l'Olbia.



U13F. PALLACANESTRO ALGHERO A-PALLACANESTRO ALGHERO B 72-10:

PALLACANESTRO ALGHERO A: Paco 6, Murgia 9, Peana 2, Puggioni 9, N.Bebbu 8, Silanos 18, Cossu, Moro 6, Olandi 14, G.Bebbu, Bezzu.

PALLACANESTRO ALGHERO B: Sechi, Cattogno, Canu 6, Mura 2, Cherchi 2, Virgilio, Piras ,Sema. Marras, Sanna, Serra.

ARBITRO: Andrea Ortu.

PARZIALI: 21-2, 39-4, 58-10.



U14F. CARLOFORTE-PALLACANESTRO ALGHERO 28-53:

CARLOFORTE: Leone, Peloso 3, Puggioni, Stefanelli 2, Maurandi 4, Porcu, Lapicca 2, Caredda, Gasmi, Rosso, Cambiaggio 2, Borghero 15. Coach Maurizio Aste.

PALLACANESTRO ALGHERO: Paco 8, Caria, Cocco, Marras, Puggioni, Dacrema 6, Serra 8, Chiavetta 4, Spiga 10, Atanasio, Olandi 11, Casu 6.

PARZIALI: 4-13, 15-25, 19-37.



U13M. SAN FRANCESCO ITTIRI-PALLACANESTRO ALGHERO 22-89:

SAN FRANCESCO ITTIRI: Melis, Piga, Solinas, Peddio 2, Marrosu, Moro 3, Pisanu 2, Madau 11, Pisanu4, Sanna.

PALLACANESTRO ALGHERO: Cocco12, Porcu12, Rizzo4, Lucchi 8, Bardino 6, Marti 12, Fois 9, Ruiu 9, Doppiu 6.

ARBITRI: Battara e Testoni.

PARZIALI: 7-26, 8-47, 16-58.



U13F. PALLACANESTRO ALGHERO B-OLBIA 47-25:

PALLACANESTRO ALGHERO B: Sechi 12, Cattogno, Canu 11, Mura, Cherchi 4, Virgilio 2, Piras 4, Sema 2, Marras 4, Sanna, Serra 8.

OLBIA: Bruno 4, Mutzu 1, Carta, Bigi, Loriga 14, Pistuddi 2, Cossu, Cesara 2, Manca, D’Alessandro 2.

ARBITRO: Vanessa Spanu.

PARZIALI: 14-7, 26-7, 39-17.



