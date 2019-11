Condividi | Cor 10:16 Per lo svolgimento delle attività e per motivi di igiene e sicurezza si procederà alla chiusura temporanea al pubblico del cimitero a Porto Torres il 18 e 25 novembre, 2, 9 e 16 dicembre Estumulazioni cimitero Balai: date



PORTO TORRES - L’Ufficio Ambiente ha avviato i procedimenti di estumulazione dei resti mortali ubicati in loculi e cellette con concessioni scadute, nel cimitero di via Balai. Per lo svolgimento delle attività e per motivi di igiene e sicurezza si procederà alla chiusura temporanea al pubblico della struttura nelle giornate del 18 e 25 novembre e del 2, 9 e 16 dicembre, dalle ore 8 alle ore 13. PORTO TORRES - L’Ufficio Ambiente ha avviato i procedimenti di estumulazione dei resti mortali ubicati in loculi e cellette con concessioni scadute, nel cimitero di via Balai. Per lo svolgimento delle attività e per motivi di igiene e sicurezza si procederà alla chiusura temporanea al pubblico della struttura nelle giornate del 18 e 25 novembre e del 2, 9 e 16 dicembre, dalle ore 8 alle ore 13.