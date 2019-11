Condividi | Red 9:11 Come accade da oltre un decennio, la Società Umanitaria di Alghero partecipa attivamente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative sul tema Alghero contro la violenza sulle donne



ALGHERO - Come accade da oltre un decennio, la Società Umanitaria di Alghero partecipa attivamente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di iniziative sul tema. Si parte lunedì 25 novembre, alle 19, al Cinema Miramare, con la proiezione di “Verdict”, di Raymund Ribay Gutierrez (Filippine, 2019, 126’), film vincitore del premio speciale della giuria Orizzonti a Venezia 76. Verdict è la storia di Joy che, vittima da anni delle violenze del marito, dopo un’aggressione che coinvolge per la prima volta anche la loro bambina, decide finalmente di denunciare il suo aguzzino alle Forze dell’ordine. Da qui, la donna inizierà una lunga ed estenuante trafila per ottenere giustizia, in un contesto di omertà, colpevolizzazione delle vittime e difficoltà legali di ogni tipo.



In collaborazione con la Rete delle donne di Alghero, lunedì pomeriggio, alle 17, comincerà “Lenzuolo SoSpeso. Un filo rosso per non dimenticare, un filo verde per un mondo senza violenza”, performance artistica collettiva ed itinerante che coinvolge tutte le sedi della Società Umanitaria (Milano, Roma, Napoli, Alghero, Carbonia e Cagliari) nell’impegno per la difesa e la conquista dei diritti civili, politici ed economici e nella lotta contro ogni forma di violenza, vessazione e discriminazione. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Lenzuoli sospesi”, ideata dall’artista e performer Silvia Capiluppi.



Giovedì 28 e venerdì 29, il centro di Alghero collabora a “Donna e altre sopraffazioni”, un progetto della compagnia teatrale Les Bruixes, articolato in momenti diversi dell’anno, che indaga la violenza di genere e qualunque altra violenza perpetrata ai danni dei più “deboli” per questioni economiche, di provenienza, di religione o di etnia. Giovedì 28, alle 20.30, al Teatro Civico, sarà proiettato il film documentario “La linea sottile”, di Paola Sangiovanni e Nina Mimica (Italia, 2016, 80’), racconto di due guerre degli Anni Novanta viste da due prospettive molto diverse e riflessione altissima sulla consapevolezza del male e dell'umana capacità di generarlo.



Venerdì 29, alla stessa ora, sempre al Teatro Civico, dal cinema si passa al teatro con “A Nina”, monologo sullo sfruttamento sessuale delle giovani donne vittime della droga e dei “compratori” dei loro corpi, scritto da Federico Pacifici ed interpretato da Ignazio Chessa e, a seguire, lo spettacolo di teatrodanza “Fame”, di Dario La Stella e Valentina Solinas (Senza confini di pelle). In entrambe le serate, prima e dopo gli eventi, sarà possibile visitare “Shattered mirrors”, esposizione dell’artista e fotografo Aaron Gonzalez. Il film, il monologo, lo spettacolo e la mostra saranno proposti anche al mattino per gli studenti delle classi finali degli Istituti superiori cittadini.



