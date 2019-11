Condividi | Red 18:14 Da alcuni giorni, è più semplice e rapido essere informati sulla pubblicazione delle delibere della Giunta regionale non ancora presenti on-line. Infatti, sarà sufficiente chiedere una notifica di avvenuta pubblicazione direttamente al proprio indirizzo e-mail Consultazione delibere: nuovo servizio per i cittadini



CAGLIARI - Da alcuni giorni, è più semplice e rapido essere informati sulla pubblicazione delle delibere della Giunta regionale non ancora presenti on-line. Infatti, sarà sufficiente chiedere una notifica di avvenuta pubblicazione direttamente al proprio indirizzo e-mail.



«Con questa iniziativa - ha sottolineato l’assessore regionale degli Affari generali Valeria Satta - abbiamo voluto dare un segnale di trasparenza e di immediatezza al cittadino, che in questo modo riuscirà ad avere in tempo reale le informazioni che gli interessano sulle delibere pubblicate. Si avrà, quindi, un evidente risparmio di tempo ed una maggiore velocità di utilizzo e circolazione delle informazioni».



Insomma, ha concluso Satta, «piccoli segnali per contribuire a mettere la politica sempre più al servizio del popolo/cittadino». Per ricevere l'è-mail è sufficiente entrare nel sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna e, nella sezione “Delibere”, cliccare sull’icona vicino al nome della delibera che interessa: quando questa sarà disponibile on-line, il cittadino riceverà una notifica direttamente nella propria casella di posta elettronica.



