Mentre Olbia già sogna sulle note di Elisa, ad Alghero montano le polemiche. «L´Amministrazione lavora per ridare lustro a questa manifestazione. Presto la presentazione. Dalla Sinistra solite vacue polemiche», dichiarano dalla sede forzista di Via Vittorio Emanuele, dopo la il campanello d´allarme suonato dalla coordinatrice della lista Per Alghero Franca Carta Forza Italia: «Capodanno, nessun ritardo»



ALGHERO – Che Capodanno sarà? Chi sarà la star per la notte di San Silvestro ad Alghero? Queste ed altre le domande che stanno rimbalzando in città e sui social, in attesa della presentazione del Capodanno 2019/20, il primo firmato dall'Amministrazione Conoci. L'anno scorso, Alghero è stato protagonista di un “Doppio Capodanno”, con lo spettacolo mondiale della Fura dels Baus del 30 dicembre ed il concerto del 31 con il Deejay time, apice della manifestazione “Mes que un mes”. Mentre Olbia già sogna sulle note di Elisa, ad Alghero montano le polemiche



«Stiano sereni i rappresentanti di Sinistra della lista di Mario Bruno, non c’è alcun ritardo nella programmazione del Cap d’Any – replicano gli esponenti di Forza Italia Alghero - Inutile affannarsi e continuare a gettare fango su un’Amministrazione che guida la città da quattro mesi e che sta facendo il possibile e l’impossibile per ridare dignità e riportare ai fasti che merita la Riviera del Corallo. Per questo, anche se le casse sono state lasciate vuote, grazie alla competenza degli attuali rappresentanti dell’Amministrazione e della Fondazione Meta che sono in campo da pochissimo tempo, anche le manifestazioni di fine anno sono salve e anzi rivedranno Alghero offrire una programmazione all’altezza e pure oltre, dando già un segnale per quelli che saranno i prossimi eventi in calendario a partire da fine anno e poi subito Carnevale, Primavera e così via».



Ieri, la coordinatrice della lista Per Alghero Franca Carta ha sottolineato il ritardo della presentazione del Cap d'Any (l'anno scorso avvenne il 3 novembre), sollevando il dubbio che, quest'anno, ad Alghero vada in scena «Mes arrés» [LEGGI]