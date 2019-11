Condividi | Cor 7:30 Arriva il Natale, cresce la preoccupazione per il generale ritardo e ad Alghero si corre ai ripari. I Centri commerciali naturali e la Confcommercio convocano l´Amministrazione comunale che risponde presente Arriva Natale, pressing dei commercianti



ALGHERO - A Porta Terra ci si accorge che non tutto è da buttare, tutt'altro. Sarà così per gli arredi urbani del Centro storico e l'installazione di corallo sulla Torre San Giovanni che daranno luce perfino al Cap d'Any 2019-2020. Per il resto, a differenza di molte città, ad Alghero ancora non si respira aria di Natale. Bisognerà così aspettare all'8 dicembre - per una strana tradizione - per vedere qualche addobbo e colore. Sarà comunque una corsa contro il tempo.



Tra i commercianti però cresce la preoccupazione per il generale immobilismo che si respira in città, così si tenta di correre ai ripari. I Centri commerciali naturali e la Confcommercio convocano con urgenza nella giornata di mercoledì l'Amministrazione comunale, che risponde presente. Ben tre gli assessori intervenuti nel pomeriggio di ieri nella sede territoriale Confcommercio: Giorgia Vaccaro (Sviluppo economico), Marco Di Gangi (Turismo e Grandi eventi) ed Emiliano Piras (Urbanistica).



Sul tavolo le problematiche legate agli arredi urbani, agli eventi di fine anno e agli addobbi cittadini (luminarie). Carlo Scarpa per il Ccn del centro storico, Niki Gesu di Sant'Agostino, Giulio Gioachin per la Pietraia e Andrea Oliva del Consorzio Naturalamente Insieme, con in testa il presidente territoriale Confcommercio Massimo Cadeddu, confermano come ogni anno il loro costante impegno e chiedono un'accelerazione dei tempi per contribuire a rendere la città ospitale e illuminata.



Negli ultimi anni, infatti, oltre agli arredi d'autore del centro urbano e all'installazione artistica sulla Torre di Porta Terra, l'amministrazione e la Fondazione avevano illuminato anche le strade più periferiche portando luce in più quartieri. Quest'anno mancava ancora una regia, così ci hanno pensato i commercianti a suonare la prima sveglia: riunione costruttiva e operativa, entro la settimana, infatti, sono attese le prime conferme da Porta Terra.



