Basket: Dinamo lotta ma perde a Milano

SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari lotta, ma perde a Milano. Battaglia vera al Forum di Assago, nel match valido per la decima giornata del campionato Lba. Nonostante un grande terzo quarto con la rimonta dal -13, i ragazzi di coach Pozzecco non riescono a chiudere il match e nell’ultima frazione l’Olimpia è più squadra. Decisive due triple di Nedovic: finisce 90-78.



Gianmarco Pozzecco si affida al suo quintetto titolare. Duello Bilan-Scola in avvio, è il centro croato a firmare i primi punti del match. Micov pareggia subito i conti, grande equilibrio in campo fin dai primi minuti, le triple di Pierre e Spissu portano timidamente avanti il Banco. Della Valle fa 3/3 ai liberi dopo il fallo subito, Pozzecco protesta eccessivamente ed è tecnico, Milano in un amen scrive il 14-12 al 6’. Pronta reazione biancoblu spinta dai canestri di Pierre e Vitali. L’Olimpia è sempre lì grazie ad un Della Valle protagonista: dopo 10’ è 23-21. Si accende Pierre, che segna cinque punti consecutivi, Pozzecco gioca la carta del doppio lungo e manda dentro Bilan e Mclean, Scola sblocca i suoi con la prima tripla milanese della serata ed è ancora una volta parità: 28-28 al 15’. Il Banco non riesce a trovare fluidità nel gioco, dieci le palle perse in 16’, partita dal punteggio basso che favorisce Milano, l’Olimpia sul finire del secondo quarto crea il primo gap importante con i canestri di Rodriguez e Nedovic, Poz prova a limitare con la difesa dei suoi, ma Mack sulla sirena chiude al 20’ sul 42-35.



Prosegue il parziale biancorosso a cavallo tra primo e secondo tempo, ci pensa Pierre a stoppare l’offensiva, ma Scola è sempre decisivo per i suoi e le lunghezze tra le due squadre diventano 13 al 22’. Vitali suona la carica con il 12esimo punto personale, l’Olimpia continua a trovare spazi nella difesa biancoblu, la Dinamo non ci sta e con una grande reazione di carattere costruisce un mini parziale di 0-6 con Bilan e Spissu, la panchina locale è costretta a chiamare time-out sul 57-54. Il centro croato si conferma rebus per gli avversari, è lui a riportare il Banco a contatto, 59-58 al 28’ e tutto da rifare per i padroni di casa. Dal -13 al +3, la tripla di Pierre ed il libero di Jerrells valgono il 59-62 al 30’. Partita a strappi, con continui ribaltamenti, Mack e Scola riagganciano il Banco, che perde un po’ il filo del gioco. Jerrells ristabilisce gli equilibri ed a 5’ dalla fine è 72-70. La Dinamo esaurisce il bonus, Pozzecco rimanda in campo Bilan e Spissu. E' Pierre a mettere una pezza sul nuovo allungo dell’Olimpia (75-73). Rodriguez inventa, Jerrells per il -1, ma due triple di Nedovic a 1’30” dal termine gelano il Banco e costringono la panchina biancoblu al time-out (83-76). Brooks prova a chiuderla, gli ultimi punti Dinamo sono di Jerrells, Micov sigilla il risultato, i sassaresi cedono contro l’Armani Exchange per 90-78.



ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 90-78:

ARMANI EXCHANGE MILANO: Della Valle 12, Mack 10, Micov 12, Biligha 6, Moraschini 2, Rodriguez 8, Tarczewski 7, Nedovic 14, Cinciarini, Burns ne, Brooks 4, Scola 15. Coach Tom Bialaszewski.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 6, Mclean 2, Bilan 17, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 7, Magro ne, Pierre 21, Gentile, Vitali 12, Jerrells 13. Coach Gianmarco Pozzecco.

ARBITRI: Lanzarini, Filippini e Galasso.

PARZIALI: 23-21, 42-35, 59-62.



