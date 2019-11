Condividi | Red 14:37 Da lunedì 2 dicembre, l’Ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12; il martedì, anche dalle 15.30 alle 17; chiuso il sabato mattina Ufficio Protocollo: nuovi orari dal 2 dicembre



ALGHERO - Domani, venerdì 29 novembre, l'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, in Via Cagliari, osserverà l'apertura al pubblico dalle 10 alle 12, e resterà chiuso nella mattinata di sabato. Da lunedì 2 dicembre, l'Ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12; il martedì, anche dalle 15.30 alle 17; chiuso il sabato mattina.