Condividi | Red 20:09 Martedì sarà la “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”. Il Museo Archeologico della Città sarà fruibile gratuitamente dai disabili e da un accompagnatore attraverso visite guidate e con esperienze tattili su riproduzioni di reperti archeologici Arte e disabilità: appuntamento ad Alghero



ALGHERO - Martedì 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che da trentotto anni promuove l’accesso e la fruizione dei luoghi della cultura da parte delle persone più fragili, come sancito dall’articolo 3 della Costituzione e dall’art.30 della Convenzione Onu. Il Ministero per i Beni e le attività culturali sostiene questa Giornata con lo slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”, e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ha istituito per questa giornata la manifestazione “Amare l’arte e l’archeologia”.



L'iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione comunale di Alghero, dall’Assessorato al Turismo ed alla Cultura e dalla Fondazione Alghero. Per tutta la giornata, il Museo Archeologico della città, in Via Carlo Alberto 72, sarà fruibile gratuitamente dai disabili e da un accompagnatore attraverso visite guidate e con esperienze tattili su riproduzioni di reperti archeologici.



Grazie al contributo dell’Associazione di volontariato “Laboratorio delle Strategie”, verranno messe a disposizione per tutti i visitatori le opere realizzate da ragazzi e ragazze con disabilità sul tema della valorizzazione del patrimonio archeologico della città. Il Museo Archeologico rimarrà aperto per le visite dalle 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 20. Commenti ALGHERO - Martedì 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che da trentotto anni promuove l’accesso e la fruizione dei luoghi della cultura da parte delle persone più fragili, come sancito dall’articolo 3 della Costituzione e dall’art.30 della Convenzione Onu. Il Ministero per i Beni e le attività culturali sostiene questa Giornata con lo slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”, e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro ha istituito per questa giornata la manifestazione “Amare l’arte e l’archeologia”.L'iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione comunale di Alghero, dall’Assessorato al Turismo ed alla Cultura e dalla Fondazione Alghero. Per tutta la giornata, il Museo Archeologico della città, in Via Carlo Alberto 72, sarà fruibile gratuitamente dai disabili e da un accompagnatore attraverso visite guidate e con esperienze tattili su riproduzioni di reperti archeologici.Grazie al contributo dell’Associazione di volontariato “Laboratorio delle Strategie”, verranno messe a disposizione per tutti i visitatori le opere realizzate da ragazzi e ragazze con disabilità sul tema della valorizzazione del patrimonio archeologico della città. Il Museo Archeologico rimarrà aperto per le visite dalle 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.