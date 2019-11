Condividi | Red 17:24 Quarto posto per il collezionista algherese Salvatore Picconi nel Campionato Europeo di filatelia tematica, svolto a verona, nell´ambito delle celebrazioni per il centenario della Federazione fra le società filateliche italiane Filatelia: un algherese quarto in Europa



ALGHERO - Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Federazione fra le società filateliche italiane, si è svolto a Verona il Campionato Europeo di filatelia tematica, a cui hanno partecipato cinquantaquattro collezionisti (di cui quindici italiani) provenienti da sedici Paesi del Vecchio continente. Questo tipo di competizione è stata inventata dai tedeschi (si tiene a Essen ogni due anni) ed era stata organizzata fuori dalla Germania solo un’altra volta, quando era stata assegnata a Parigi. La formula della manifestazione è molto semplice, le collezioni vengono suddivise per gruppi omogenei, con otto sottoclassi: “Arte e cultura”, “Storia e organizzazioni”, “Uomo e vita di tutti i giorni”, “Sport e divertimenti”, “Trasporti e tecnologia”, “Medicine e scienze”, “Animali e piante” ed “Agricoltura e allevamento”. In ogni sottoclasse, vengono premiate le tre collezioni che avevano ottenuto il miglior punteggio e fra queste viene scelta quella campione d’Europa.



In Storia e organizzazioni ha partecipato Salvatore Picconi, socio del Circolo filatelico algherese e delegato regionale per la filatelia, con la sua collezione “San Marino: storia dell’antica terra della libertà”, che ha ottenuto l’ottimo punteggio di ottantotto punti sui cento disponibili, che gli è valso il quarto posto nella sua categoria. Oltre al Picconi, hanno partecipato alla manifestazione due soci del Circolo filatelico di Barcellona, gemellato con il Circolo di Alghero: Jordi Quintana (che con la sua collezione sul ciclismo ha conseguito un ottimo piazzamento nella classe Sport) e José Gandara Rodriguez (che con la sua collezione su Cristoforo Colombo ha preceduto di una posizione proprio Picconi, classificandosi al terzo posto).



In generale, la manifestazione ha avuto un buon successo per i rappresentanti italiani, che hanno ottenuto un primo ed un secondo posto nella classe Sport con i collezionisti Bruno e Schullian, mentre Picconi si è trovato nella classe più competitiva, in quanto, con ottantotto punti, in un’altra classe sarebbe stato fra i primi tre. Ha comunque ottenuto il secondo punteggio fra i collezionisti italiani, dietro Bruno, che di punti ne ha conseguiti novanta. La manifestazione ha avuto un ottimo successo e fra i quadri espositivi si sono visti, oltre ai collezionisti italiani, anche colleghi stranieri che si sono voluti confrontare sul modo di esporre, dato l’alto livello della manifestazione a cui hanno partecipato tutti i migliori elaborati del Continente europeo. Impeccabile l'organizzazione dell’Associazione filatelica scaligera di Verona, che due volte l’anno organizza la mostra-mercato più grande d’Italia per la filatelia e la numismatica.



