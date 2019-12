Condividi | A.B. 18:03 Le cagliaritane dello Spirito Sportivo sbancano il PalaCorbia 64-67 nel match valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Per le algheresi è la sesta sconfitta consecutiva (e settima nelle ultime otto gare disputate) Basket: Mercede ancora a tappeto



ALGHERO - Mercede ancora ko. Le cagliaritane dello Spirito Sportivo sbancano il PalaCorbia 64-67 nel match valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile.



Per le algheresi è la sesta sconfitta consecutiva (e settima nelle ultime otto gare disputate). Sfida giocata punto a punto, con la Mercede che chiude in vantaggio di una sola lunghezza il primo quarto (25-24). Nei secondi 10', la vicecapolista mette il naso avanti e va al risposo in vantaggio 27-29. Al rientro dall'intervallo lungo, partono meglio le cagliaritane,che vanno sul +6, ma la Mercede non ci sta e si riporta avanti. Al 30', il tabellone dice 42-40 per le locali. Si va punto a punto ed è lo Spirito Sportivo a trovare lo sprint vincente, fino al 64-67 finale.



Top score del match è la cagliaritana Matta, autrice di 25punti, ben coadiuvata da Concu con 13 e Loi con 10. Tra le padrone di casa, vanno in doppia cifra Asia Kaleva, con 23 punti, e Tijana Mitreva, con 20.



MERCEDE ALGHERO-SPIRITO SPORTIVO CAGLIARI 64-67:

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 23, Spiga 6, Lubrano, Corbia 9, Zidda 5, Masnata, Mitreva 20, Canu, Usai 1, Zinchiri, Milia, Obinu. Coach Manuela Monticelli.

SPIRITO SPORTIVO Hallqvist 2, Mellino 2, Fois 2, Formisano, Passaretti, Concu 13, Melini 4, Matta 25, Loi 10, Palmas 6, Canalis 3. Coach Nicola Massa.

