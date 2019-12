Condividi | Antonio Burruni 12:18 Domenica dedicata alla disputa dei recuperi del Campionato invernale a squadre. Big match nella Seconda serie femminile, con le algheresi, seconde della classe, che vanno a Siliqua, nella tana della Polisportiva Acquafredda, capolista nel girone 1 Tennis: recupero per il Tc Alghero



ALGHERO - Domenica dedicata alla disputa dei recuperi del Campionato invernale di tennis a squadre. Domani, atteso match nella Seconda serie femminile, con il Tc Alghero, secondo della classe, che va nella tana della Polisportiva Acquafredda, capolista nel girone1.



La partita, in programma sul green set di Siliqua, è il recupero della terza giornata, non disputata per pioggia il 10 novembre. Capitan Marco Lelli deve fare a meno dell'infortunata Martina Ingrao e ha convocato Claudia Bardino, Marta Cau ed Anastasia Ogno.



Padrone di casa arrivano dal 3-0 casalingo rifilato allo Junior Stintino B, mentre le algheresi hanno effettuato un turno di riposo. Nell'ultima giornata, le prime due della classe giocheranno in casa: l'Acquafredda contro il Tennis Elmas B (attualmente a pari punti con le algheresi, ma con una partita in meno da recuperare) ed il Tc Alghero contro il Tennis Guspini.



Classifica girone 1 femminile dopo sei giornate: Polisportiva Acquafredda* 8; Tc Alghero** e Tennis Elmas B* 6; Junior Stintino A** e Tennis Guspini* 4; Tc Trexenta A* 2; Tc Sarroch 0. (* una partita da recuperare; ** due).



