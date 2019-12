Condividi | Cor 9:47 Il comune gallurese in prima linea nei festeggiamenti per il Capodanno. Cala la star dei teenager: è il rapper milanese Marracash. Budget per il capodanno 143mila euro Capodanno: Marracash ad Arzachena



ARZACHENA - Anche il comune di Arzachena fa le cose in grande e sfida le piazze un tempo più gettonate di Sardegna come Alghero e Olbia. Sarà Marracash la star del capodanno in piazza ad Arzachena.



Il rapper milanese salirà sul palco al parco XVIII Novembre, alle ore 23, per presentare il nuovo album "Persona". L'evento di fine anno predilige la musica dedicata ai giovani e allo stile hip-hop. Il Comune di Arzachena per i festeggiamenti di fine anno ha stanziato 143mila euro.



Lo spettacolo per il pubblico avrà il via alle 22. Si parte con la musica del dj set e l'esibizione di vocalist e ballerine. Alle 00.15, Marracash passerà il testimone alla dj Ema Stokholma.