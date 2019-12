Condividi | Antonio Burruni 15:02 Le ragazze di capitan Marco Lelli sbancano per 1-2 il campi della Polisportiva Acquafredda e la agganciano in vetta al girone 1 della Seconda serie femminile del Campionato Invernale a squadre Tennis: Tc Alghero torna in vetta



ALGHERO – Il Tc Alghero vince il recupero e torna in vetta. Le ragazze di capitan Marco Lelli sbancano per 1-2 il campi della Polisportiva Acquafredda, nel match valido come recupero della terza giornata, non disputata per pioggia il 10 novembre, e la agganciano in vetta al girone 1 della Seconda serie femminile del Campionato Invernale di tennis a squadre.



Sul green-set di Siliqua, Anastasia Ogno non ha concesso neanche un game a Vallone, mentre Claudia Bardino l'ha spuntata su Clara Ortu per 4-6 6-3 6-1. A risultato acquisito, Marta Cau ed Ogno hanno ceduto contro il doppio locale per 6-4 3-6 12-10.



Classifica girone 1 femminile dopo sei giornate: Tc Alghero* e Polisportiva Acquafredda 8; Tennis Elmas B* 6; Junior Stintino A** e Tennis Guspini* 4; Tc Trexenta A* 2; Tc Sarroch 0. (* una partita da recuperare; ** due).



